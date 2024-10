A- A+

SÉRIE B Igualados em campanhas, Sport ultrapassa Santos e é o time com mais probabilidade de acesso e título Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais atualizou a situação após fim da rodada com derrota do Alvinegro e vitória do Leão

Com Santos e Sport protagonizando, até então, campanhas rigorosamente semelhantes - com 16 vitórias, oito empates e oito derrotas para cada -, Leão ultrapassa o Alvinegro Praiano em probabilidades tanto de acesso quanto de título da competição nacional após vencer o Botafogo-SP no último domingo.

O Santos foi que abriu a 32ª rodada da Segundona, quando acabou sendo derrotado para a Chapecoense, por 3x2, em Chapecó. Com o resultado, uma vitória do Sport na Ilha do Retiro, por 3x1, foi suficiente para o time pernambucano assegurar a maior possibilidade dos objetivos a serem alcançados na competição.

Com a combinação da rodada, mesmo assistindo às aproximações de Ceará e Mirassol, que também venceram e seguem firme na disputa por uma das vagas no G-4, o Rubro-negro alcançou exatos 94% de chance de acesso e 48,6% de levantar a taça do Brasileiro Série B - contra 25,9% do Santos e 25,6% se juntarmos todos os outros nove clubes com chances matemáticas de conquistar o título.

Hoje o Departamento de Matemática da UFMG coloca os times que chegarem à marca dos 67 pontos ao final das 38 rodadas com 100% de chance de estarem na Série A do próximo ano. Ou seja, para o Time da Praça da Bandeira, restaria somar mais 11 pontos de 18 possíveis para carimbar o “passaporte” sem depender de mais ninguém.

Confira os times com chances de acesso à Série A:

1 - Sport: 94%

2 - Santos: 87,1%

3 - Novorizontino: 69,7%

4 - Mirassol: 65,9%

5 - Ceará: 39,1%

6 - Vila Nova: 23,2%

7 - América-MG: 7,3%

8 - Coritiba: 6,2%

9 - Operário-PR: 3,7%

10 - Amazonas: 2,9%

11 - Goiás: 0,66%

12 - Avaí: 0,23%

Jogadores do Rubro-negro comemoram gol contra Botafogo-SP - Foto: Paulo Paiva/Sport Recife

Já para ser campeão, o Departamento de Matemática da Universidade coloca que, com 73 pontos, as chances são de 100%. Assim, o Leão da Ilha ainda dependeria apenas de si, tendo que obter um aproveitamento de 17 pontos dos 18 em disputa.

O cenário matemático, contudo, não impede de que, ao final da competição, com menos pontuação do que a que a régua pede no momento, seja possível alcançar os objetivos.

Confira os times com chances de título:

1 - Sport: 48,6%

2 - Santos: 25,9%

3 - Novorizontino: 10%

4 - Mirassol: 9,4%

5 - Ceará: 3,4%

6 - Vila Nova: 2,3%

7 - América-MG: 0,18%

8 - Coritiba: 0,15%

9 - Operário-PR: quase 0%

10 - Amazonas: quase 0%

11 - Goiás: quase 0%

Torcida do Sport na Ilha no último embate contra o Botafogo-SP - Foto: Paulo Paiva/Sport Recife

