Pernambuco Dia do Comerciário: saiba o que abre e o que fecha no Grande Recife nesta segunda (21) Na Região Metropolitana do Recife, shoppings têm horário especial; confira

O Dia do Comerciário é celebrado nesta segunda-feira (21) e é feriado para trabalhadores do setor.



A data, tradicionalmente comemorada na terceira segunda-feira de outubro, altera o funcionamento do comércio de rua e dos shoppings em Pernambuco.



Na Região Metropolitana do Recife, as lojas da maioria dos estabelecimentos estará fechada segundo informou a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL).





Apenas atividades de alimentação e lazer estarão funcionando.



Confira o que abre e o que fecha no Recife e Região Metropolitana:

Comércio do Centro do Recife e bairros

O comércio de rua do Centro do Recife e de bairros vai funcionar com horário especial na segunda-feira (21), segundo informou a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL).



As lojas de rua abrirão de maneira facultativa. Já as de shoppings da Região Metropolitana do Recife vão operar em horário especial.

Shoppings

Recife

Shopping Recife - 12h às 21h

RioMar Recife - 12h às 21h

Shopping Boa Vista - 11h às 19h

Shopping Tacaruna - 12h às 21h

Plaza - 12h às 21h

Shopping ETC - Somente praça de alimentação funciona - 12h às 18h

Shopping de Afogados - Fechado



Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes - 12h às 21h



Olinda

Shopping Patteo Olinda - 12h às 21h

Paulista

Paulista North Way Shopping - 12h às 21h



Camaragibe

Camará Shopping - 12h às 21h



Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada - Lojas fechadas



Igarassu

Shopping Igarassu - Fechado



Moreno

Recife Outlet - 9h às 21h



Carpina

Shopping Carpina - 10h às 22h



Caruaru

Shopping Difusora - Somente praça de alimentação funciona - 11h às 20h



Petrolina

River Shopping - Somente praça de alimentação e operações de lazer funcionam - 12h às 22h.

Home Center

Ferreira Costa

As unidades do Home Center Ferreira Costa funcionarão em horários diferentes.



No Recife, a loja do bairro da Imbiribeira, na Zona Sul, e da Tamarineira, na Zona Norte, vão funcionar das 9h às 18h.

Já as unidades de Caruaru e Garanhuns, no Agreste, estarão fechadas na segunda-feira (21).

