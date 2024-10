A- A+

recife Lançamento da Campanha da Fraternidade é incluído no Calendário de Eventos do Recife A Lei 19.314/24, que reconhece a importância da celebração promovida pela Igreja na Quarta-feira de Cinzas, foi publicada nessa quinta (17) no Diário Oficial

A partir de 2025, o lançamento da Campanha da Fraternidade (CF) estará entre as datas importantes do Calendário Oficial de Eventos do Município do Recife.



A Lei 19.314/24, que reconhece a importância da celebração promovida pela Igreja na Quarta-feira de Cinzas, foi publicada nessa quinta (17) no Diário Oficial, um mês após ser aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores.

“A inclusão desse evento no calendário municipal não apenas formaliza um momento significativo de reflexão e ação conjunta da comunidade cristã no Recife, mas também ressalta o compromisso do município com os valores de fraternidade, justiça e amor ao próximo”, diz um trecho do projeto de lei da vereadora Cida Pedrosa.

Apresentada em março, logo após as comemorações pelos 60 anos da CF, a proposta da parlamentar deixa claro que “os objetivos permanentes da Campanha estão em consonância com os valores que o Município do Recife deseja promover entre seus cidadãos”.



Um dos intuitos da CF é despertar o espírito comunitário e cristão, e educar para a vida em fraternidade baseada na justiça e no amor.

Campanha de Fraternidade no Brasil

A Campanha de Fraternidade completou, em 2024, 60 anos de mobilização em todo o Brasil. Em 2025, a CF refletirá o tema “Fraternidade e Ecologia Integral” e o lema “Deus viu que tudo era muito bom” (Gn 1,31).



A campanha tem como objetivos despertar o espírito comunitário e cristão no povo de Deus; educar para a vida em fraternidade, a partir da justiça e do amor, exigência central do Evangelho; e renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação da Igreja na evangelização, na promoção humana, em vista de uma sociedade justa e solidária.



Durante o tempo quaresmal, a Igreja pede conversão e penitência, jejum, esmola e oração, em preparação para a Páscoa. Não se diz “Aleluia”, nem se colocam flores na igreja. Também não devem ser usados muitos instrumentos e não se canta o Hino de Louvor.

Algumas igrejas têm o costume de cobrir as imagens de Jesus e dos santos com um tecido roxo (cor litúrgica da Quaresma), descobrindo-as somente na Semana Santa – mais especificamente, na vigília pascal celebrada no Sábado Santo. Mais informações podem ser encontradas no site oficial da Campanha da Fraternidade.

Veja também

ÓRGÃOS CONTAMINADOS Justiça prorroga prisão de investigados em caso de transplante de órgãos com HIV