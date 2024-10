Peregrinos mudam vidas de quem mais precisa com ações que refletem aprendizado religioso

A- A+

As pessoas que são citadas aqui nesse texto são homens e mulheres sem santificação. Que tem pecados, como bem ressaltam. Erram, corrigem e aprendem. Acertam e ensinam. Ajudam. A si mesmo e aos outros. Talvez não tenham a dimensão do poder deles em gestos humanos.

Com humildade até em divulgá-los, já que preferem deixar claro que não são protagonistas perto de quem são devotos. São peregrinos que mudam vidas. Transmitem amor ao próximo com ações que refletem o que aprenderam com a religiosidade.

Águas

Lourdes, na França, é um local conhecido pela farta oferta de água. Não qualquer uma, diga-se: é lá que fica a gruta de Massabielle, às margens do rio Gave de Pau, no Santuário dedicado à Nossa Senhora de Lourdes.

Peregrinos do mundo todo podem beber e se banhar da "água do milagre" , em fonte descoberta pela Santa Bernadette Soubirous.

Separada por mais de oito mil quilômetros e um oceano de distância, Barretos, em São Paulo, vive cenário oposto.

A cidade decretou recentemente emergência devido à escassez de água - são quase cinco meses sem chuvas. Em um cenário alarmante de crise hídrica, o casal de barretenses João Paulo, 79, e Dina Ferreira, 74, que esteve em peregrinação nos congressos internacionais na França e em Portugal, promovidos pela Obra de Maria e apoio da Canção Nova, com presença da Folha de Pernambuco, contaram como procuram ajudar a população da cidade.

"Temos um projeto para ajudar na escassez de água em Barretos chamado 'guarda-chuva'. Sou diretor de patrimônio da instituição Irmãs Franciscanas da Penitência, que tem 116 anos de história. Nosso objetivo é captar recursos para ajudar a pegar água fluvial e fazer com que ela chegue até famílias carentes", contou João Paulo.

"Também ajudo na arrecadação de dinheiro para o Educandário Sagrado Corações, entidade também administrada pelas irmãs, que auxiliam na formação educacional e social de crianças abaixo da linha da pobreza", completou.

João Paulo e Dina Ferreira atuam em projeto que visa minimizar escassez de água em Barretos. Foto: William Tavares/Folha de Pernambuco.

Ensinamentos

Madre, Santa e Fundadora das Missionárias da Caridade, Teresa de Calcutá ficou famosa pelo trabalho social com pessoas pobres e doentes.

Ação que serviu de espelho para freiras devotas à religiosa, com participação de uma família de cuiabanos que também esteve no grupo de peregrinação pela Europa.

"Começamos com um trabalho social em Cuiabá, ajudando pessoas em situação de rua e dependente químicos. Depois, surgiu uma entidade de freiras devotas de Madre Teresa de Calcutá. Nosso arcebispo (Mario Antônio) da cidade as convidou para participar do projeto, conseguindo uma estrutura para dar café da manhã, almoço e jantar todos os dias. Isso começou em fevereiro deste ano e todo o sábado pela manhã estou ajudando, junto com minha esposa (Delma) e meus filhos (Matheus e Nathalia), nas refeições e lavagem dos materiais", declarou Luiz Mário Dellariva, 66.

Os casais são exemplos em meio a tantos outros peregrinos que participam de projetos sociais espalhados pelo Brasil. Alguns deles foram fundamentais em maio, por exemplo, quando a Obra de Maria arrecadou recursos para levar água mineral para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

Luiz Mário e Delma ajudam em trabalho social em Cuiabá

"Assim como nas peregrinações, isso (obras sociais) também nos faz aprender muito", salientou Luiz. Ensinamentos que dão orgulho a quem eles são devotos.

*O repórter viajou a convite da Obra de Maria e Canção Nova

