PEREGRINAÇÃO DE FÉ Obra de Maria inicia 1ª edição do Congresso Internacional de Cura e Libertação, em Lourdes Evento católico na França tem transmissão pelo canal do YouTube da Obra de Maria

LOURDES (FRANÇA) — A sede dos peregrinos que visitam a cidade de Lourdes, no sudoeste da França, é diferente. A água da "Gruta das Aparições" no coração do Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, é diferente.

O turismo em um local que, em 11 de fevereiro de 1858, Nossa Senhora apareceu por 18 dias distintos para a jovem Bernadette Soubirous (canonizada posteriormente pela Igreja Católica), de 14 anos de idade, também é diferente. E tudo que é diferente e único.

Foi este o local que a comunidade Obra de Maria, fundada por Gilberto Barbosa e com sede em Pernambuco, escolheu para sediar o primeiro Congresso Internacional de Cura e Libertação.

O evento teve início neste sábado (12) e segue até domingo (13), com diversas participações, dentre elas os padres Edimilson Lopes e Roger Luis, frei Josué e Irmãs do Instituto Hesed.

"É uma alegria estarmos iniciando hoje, na manhã de sábado, sábado é dedicado à Nossa Senhora. Estamos em um lugar dedicado a ela, que é o Santuário de Lourdes, o santuário mais visitado do mundo. É dedicado às curas, aos milagres", falou à Folha de Pernambuco o fundador da Obra de Maria, Gilberto Barbosa.

Ele também lembrou que doentes do mundo inteiro vão a Lourdes em busca da cura. "Aqui existe o tradicional banho nas águas de Lourdes, as águas que as pessoas alcançam sua cura milagrosa", completou.

O fundador falou ainda sobre o Congresso Internacional Mariano, que a comunidade organiza entre 17 e18 de outubro, na cidade de Fátima, em Portugal, outro importante destino religioso da fé católica.

"Terminando aqui em Lourdes, vamos para Fátima, em Portugal. Lá teremos o nosso Congresso Mariano. Vamos aprofundar em Fátima a devoção mariana", completou Gilberto Barbosa.

O evento é transmitido pelo canal oficial do YouTube da Comunidade Obra de Maria. Assista:

*O jornalista viajou a convite da Comunidade Obra de Maria

