Obra de Maria organiza congressos internacionais em Lourdes e Fátima; confira programação

A- A+

Importantes centros de peregrinação católica, as cidades de Lourdes, na França, e Fátima, em Portugal, receberão dois congressos internacionais organizados pela Comunidade Obra de Maria. Os eventos acontecerão entre os dias 12 e 18 de outubro, reunindo fiéis de diversas partes do mundo para momentos de espiritualidade, oração e reflexão.

Roteiro

A Obra de Maria embarca com peregrinos no dia 9 de outubro, com primeiro destino em Barcelona, na Espanha. De lá, o grupo segue para Lourdes, com a realização da primeira edição do Congresso Internacional de Cura e Libertação, nos dias 12 e 13 do mesmo mês. O evento terá as presenças de líderes religiosos como Padre Roger Luis, Frei Josué Pereira, Padre Edmilson Lopes, além da participação do Instituto Hesed.

Além do congresso, com momentos de pregações, missas e a tradicional procissão das velas, os peregrinos poderão conhecer a cidade francesa que abriga o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, famosa pelas aparições marianas e pelos milagres atribuídos à sua fonte de água, a Gruta de Massabielle.

“A devoção de Nossa Senhora de Lourdes é uma devoção internacional, é a devoção que gerou o nome da Imaculada Conceição. São incontáveis milagres de cura que acontecem por lá. No Vaticano, a igreja tem um hospital para examinar todos os milagres que acontecem em Lourdes, a cura dos doentes por banho das águas. No Congresso, vamos aprofundar o tema da cura interior”, disse Gilberto Barbosa, fundador da Comunidade Obra de Maria.

O roteiro também incluirá passagens por Zaragoza (Espanha), com visita ao Santuário de Nossa Senhora do Pilar, um dos marcos importantes da devoção mariana na região. Na sequência, o grupo se dirige a Madri, onde fará um tour panorâmico pela cidade, conhecendo a rua Gran Via e as praças de Cibeles e Porta do Sol.

De lá, seguem até Toledo, cenário onde ocorriam as aventuras de Dom Quixote, obra do escritor Miguel de Cervantes. O local é conhecido também como “a cidade das três culturas”, com traços da cultura cristã, judaica e muçulmana. Haverá uma visita à Catedral de Toledo, uma das três catedrais góticas espanholas do século XIII.

Entre os dias 17 e 18, haverá a segunda edição do Congresso Internacional Mariano, em Fátima (Portugal), com o tema “Jamais será desamparado aquele que recorre a vós”. O evento terá a participação de Gilberto Barbosa e da cofundadora da Obra de Maria, Maria Salomé.

“Em Fátima, Maria chama os filhos a confiar plenamente em sua intercessão. Este congresso não é apenas um evento: é uma oportunidade única de nos consagrarmos ao Imaculado Coração de Nossa Senhora, entregando a ela nossos medos, nossas esperanças e nossa caminhada de fé", apontou Gilberto.

Foi na cidade portuguesa que, em 1917, que a Virgem Maria apareceu para três pastorinhos: Lúcia dos Santos, de 10 anos, Francisco Marto, 9, e Jacinta Marto, 7, revelando segredos que marcaram a Igreja Católica.

A programação conta com palestras de Márcio Mendes, Padre Roger Luís, Frei Josué Pereora e Padre Edmilson Lopes, além de missas, consagração e assinatura do termo de consagração e uma noite de cura Interior, libertação, intercessão e súplicas à Virgem Maria. Os fieis farão posteriormente visita à cidade de Santarém para conhecerem a história do “milagre eucarístico”

Obra de Maria

Fundada em 1990, a Comunidade Obra de Maria tem como missão evangelizar e promover ações de caridade, inspirada pela devoção a Nossa Senhora, e conta com uma agência própria de peregrinações, que organiza viagens religiosas para os principais santuários do mundo.

Atualmente, a comunidade possui mais de 5.100 missionários atuando em mais de 60 países, levando evangelização e auxílio humanitário às comunidades mais necessitadas.

Em janeiro de 2025, a Obra de Maria celebrará seus 35 anos de fundação com uma grande comemoração na Arena Pernambuco, reunindo fieis, autoridades religiosas e missionários de todo o mundo. O aniversário vai contar com shows de Frei Gilson, Irmã Kelly Patrícia, e também de padres-cantores, como Marcelo Rossi e Fábio de Melo.

Programação Lourdes

Sábado (12/10)

Local: Chapelle de Notre Dame (Santuário de Lourdes)

9h - 9h30 - Oração

9h30 - 10h30 - Pregação com Márcio Mendes

Tema: “Vinde a mim, vós todos que estais aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei.”

10h30 - 11h - Intervalo

11h - 12h30 - Diácono Emanuel Maria conduz momento de reflexão.

Tema: “Cura interior/ Libertação Espiritual/ adoração a Deus” - Ezequiel 34:16 A ovelha perdida eu a procurarei; a desgarrada, eu a reconduzirei; a ferida, eu a curarei; a doente, eu a restabelecerei, e velarei sobre a que estiver gorda e vigorosa. Apascentá-las-ei todas com justiça.

14h30 - 15h - Animação e oração

15h - 16h - Pregação do Padre Roger

Tema: “Caminhando com Jesus para a Cura” - Lc 24, 13–32

16h - 16h30 - Intervalo

16h30 - 18h30 - Santa Missa com Frei Josué e momento de oração

Tema: O perdão como fonte cura (Eclo 28, 1-9)

18h - 20h - Tempo Livre e Jantar

20h - Procissão das velas



*Domingo (13/10)*

Local: Chapelle de Notre Dame (Santuário de Lourdes)



9h - 9h30 - Oração

9h30 - 10h30 - Pregação com Padre Edmilson

Tema: “Renovando a mente e o coração” Ef 4,22-32

10h30 - 11h - intervalo

11h00 - 12h30 - Adoração com a participação das Irmãs do Instituto Hesed

Tema: Jer 33,2-9

14h30 - 15h - Animação e oração

15h - 17h - Santa Missa com o Padre Roger e o Padre Edmilson

Tema: São Tiago 5:15-16 - A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração do justo tem grande eficácia.

Programação de Fátima

Quinta-feira (17/10)

Local: Salão do Bom Pastor, no Centro Pastoral Paulo VI (Santuário de Fátima)

08h30 - Santo Terço/animação e oração Inicial

Condução: Maria Salomé, Gilberto, Padre Edmilson

09h30h - 1ª Palestra:

Palestrante: Márcio Mendes

Tema: “Jamais será desamparado aquele que recorre a vós”

10h45h - Intervalo

11h15h - Animação

11h30h - 2ª Palestra:

Palestrante: Padre Roger Luís

Tema: “Aprendendo com Maria a fazer a Vontade de Deus” - Jo 2,1-12

12h40 - Almoço

14h10h - Animação

14h30 - 3ª Palestra:

Palestrante: Frei Josué

Tema: “Encontraste graça diante do Senhor” - Lc 1, 30

15h45h - Intervalo

16h15h - Santa Missa

Celebrante: Frei Josué

Tema: A importância da Consagração à Virgem Maria

Atividade: Consagração e assinatura do termo de consagração

*(ao término da celebração o Frei Josué encabeçará a Consagração à Nossa Senhora e em seguida conduzirá a procissão silenciosa com velas até a capelinha da aparição, acompanhado por todos os que fizeram a consagração à Nossa Senhora. Deverá chegar no destino às 18:10h, onde haverá um guarda do santuário avisado e à espera de todas as intenções. Ali, entregará ao guarda o pacote com o termo de consagração dos peregrinos e suas famílias.

20h00 - Noite de Cura Interior, Libertação, Intercessão e Súplicas à Virgem Maria

Condução: Irmãs Hesed, Padre Emanuel Maria, Padre Roger Luís

22h00 - Término

Sexta-feira (18/10)

Local: Salão do Bom Pastor, no Centro Pastoral Paulo VI (Santuário de Fátima)

8h30h - Animação e Oração Inicial

9h30h - 4ª Palestra:

Palestrante: Márcio Mendes

Tema: “Como Maria, serás inteiramente do Senhor seu Deus”

10h45h - Intervalo

11h15h- Animação

11h30h- 5ª Palestra:

Palestrante: Padre Edmilson

Tema: “Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus” - I Pd 5, 6

12h40h - Intervalo

14h30 - Santa Missa

Celebrante: Padre Edmilson celebra e Padre Roger prega.

Tema: Cenáculo com Maria, Batismo no Espírito Santo - At 1, 14

Veja também

Recife Dom Helder Câmara: novo Centro de Documentação começa a ser construído no Recife nesta terça (8)