Turismo Ideias para explorar potencial do turismo religioso Investir em setor é fundamental para fazer de Pernambuco exemplo de centro de peregrinação, assim como ocorre em cidades europeias que são referências no assunto

Explorar o potencial do turismo religioso em Pernambuco para fazer do estado um exemplo de centro de peregrinação nacional e, quem sabe, internacional, tal qual cidades europeias que são referências no assunto, como Lourdes (França) e Fátima (Portugal), por exemplo. Para o fundador da Comunidade Católica Obra de Maria, Gilberto Barbosa, esse é um sonho possível de se tornar realidade. Uma forma de preservar a cultura e história, além de ampliar o desenvolvimento econômico das regiões.

Otimismo

"Grandes cidades têm economia estável, com muitos empregos e turistas que chegam a partir do turismo religioso. Estive com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e a vice (Priscila Krause) recentemente e destaquei que precisamos de investimentos aqui. Isso já estava no coração delas. A semente foi plantada e agora vai crescer, gerando frutos. Tenho esperança positiva", afirmou.

Gilberto Barbosa, fundador da Obra de Maria

Barbosa destacou dois projetos recentes do Governo de Pernambuco que contribuem no acesso de peregrinos aos locais religiosos: a pavimentação da estrada do bairro de Penedo até a BR-408, que agora se chama Avenida Cidade de Deus, e a instalação de iluminação pública em LED entre a Arena Pernambuco e a estação do metrô Cosme e Damião.

O fundador da Obra de Maria apontou também alguns locais que podem atrair mais peregrinos a Pernambuco. Um deles está em fase de construção: a nova igreja dedicada a São João Paulo II, que esteve à frente do pontificado no Vaticano durante 26 anos. A obra ficará próxima à Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

"Pernambuco tem as igrejas mais lindas do Brasil. Algumas das mais antigas também. Um patrimônio artístico e cultural. São Lourenço é um município que tem crescido, com grandes empreendimentos, fácil acesso à Camaragibe, Recife e Jaboatão", completou.

Santuário de São Severino dos Ramos, em Paudalho

Referências

O Santuário de São Severino dos Ramos, em Paudalho, e de Nossa Senhora das Graças, no distrito de Cimbres, em Pesqueira, também são pontos famosos de visitação. Centenas de festas e eventos religiosos são realizados periodicamente nos 184 municípios pernambucanos. Uma delas, a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, em Brejo da Madre de Deus, no Agreste, é nacionalmente conhecida e está entre os maiores espetáculos teatrais encenados ao ar livre do mundo.

“O investimento público para o turismo religioso é fundamental. Sem isso, não conseguiríamos restaurar e fazer funcionar tantas igrejas, que são equipamentos importantes do ponto de vista histórico e cultural”, declarou o arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson.

“Há alguns locais que merecem atenção do poder público, como a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, em Fernando de Noronha; a Igreja da Madre de Deus, no Bairro do Recife; além da Igreja da Conceição dos Militares e do Santíssimo Coração Eucarístico de Jesus. Há outros pontos que precisam também de intervenções e restaurações, como em Olinda e Igarassu”, observou.

Nossa Senhora das Graças, no distrito de Cimbres, em Pesqueira

Projeto

Em breve, o distrito de Juçaral, no Cabo de Santo Agostinho, abrigará a maior estátua da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. De acordo com a tradição católica, a Virgem Maria teria aparecido na região para duas meninas, em 1936. O projeto é de 2021, com investimento da Obra de Maria.

"Será um grande monumento de 50 metros. Falta concluir a base para colocar a estátua. Será um lugar para acolher pessoas do Nordeste e do Brasil inteiro", reforçou o fundador da Obra de Maria.

O arcebispo complementou citando o diferencial da região para se tornar um centro de peregrinação em Pernambuco. “O distrito de Juçaral tem um potencial religioso grande por estar dentro de uma reserva indígena, com legislação especial que regulamenta a relação com as aldeias. Os turistas querem ser bem acolhidos, com bom espaço para alimentação, tendo uma infra-estrutura básica e a área pode oferecer isso”, frisou o arcebispo.

Obra de Maria

Criada em 1990, a comunidade “Eis aí tua mãe - Obra de Maria” é uma associação privada de fiéis, de Direito Diocesano, constituída de missionários padres e leigos (celibatários, solteiros, casados) chamados a “Evangelizar de todas as formas com alegria” à serviço da Igreja Católica.

A comunidade, fundada por Gilberto Barbosa e Maria Salomé, conta com mais de cinco mil missionários e voluntários espalhados em mais de 50 países do mundo, pelas Américas, África e Europa, com projetos que abrangem áreas como educação, saúde e apoio social.

Em janeiro do ano que vem, a Obra de Maria completará 35 anos de existência, com eventos nos dias 17, 18 e 19 de janeiro no Teatro Guararapes e 19 do mesmo mês na Arena de Pernambuco.

