Obra de Maria e Canção Nova realizam missão especial em países africanos

Em um movimento que marca uma nova etapa de seu trabalho missionário, Gilberto Barbosa, fundador da Comunidade Católica Obra de Maria, acompanhado pelos co-fundadores da Canção Nova, Luzia Santiago e Wellington Jardim, embarcaram em uma missão especial aos países de Angola, Moçambique e Benin.

A iniciativa, denominada “Anuncia-me”, tem como objetivo principal a evangelização e o trabalho social, buscando alcançar um número cada vez maior de pessoas e fortalecer a presença da Igreja Católica em determinados países.

Obra de Maria e Canção Nova na África. Foto: Divulgação.

A campanha de evangelização surgiu no Acampamento PNH de 2024, sendo uma parceria entre a Obra de Maria, a Canção Nova e os Jovens Sarados, um canal de evangelização no YouTube para jovens do continente africano.

Durante a missão, os representantes da Obra de Maria e da Canção Nova atuam em estreita parceria com bispos locais e membros das comunidades africanas, buscando divulgar o projeto e mobilizar a população para a causa.

“Nós somos a voz e os ouvidos de Jesus. Ele só chegará até muitos se nós formos até eles. Então a nossa missão é evangelizar”, afirmou Gilberto.

A escolha da África foi porque o continente possui um grande potencial para a evangelização e apresenta diversas necessidades sociais que a comunidade busca atender.

Os missionários permanecem no continente africano até o final deste mês.

35 anos da Obra de Maria

Enquanto Gilberto expande os horizontes das missões para a África, no Brasil, a comunidade se prepara para celebrar um marco histórico: os 35 anos da Obra de Maria.

A grande festa, que acontecerá em janeiro de 2025 na Arena Pernambuco, contará com três dias de shows, palestras e momentos de profunda espiritualidade. Os maiores nomes da música católica, como Padre Fábio de Melo, Padre Marcelo Rossi e Frei Gilson, estão confirmados no evento.

O tema da celebração será o versículo bíblico descrito no livro de Lucas 1:38 “Faça-se em mim segundo a tua palavra”.

A passagem oferece aos cristãos um exemplo sublime de fé e obediência, mostrando como Maria aceitou a missão divina com o propósito de servir à humanidade.



A comunidade, fundada em 1990 por Gilberto Barbosa e Maria Salomé, é conhecida por seu trabalho de evangelização e solidariedade. Atualmente, conta com mais de 5.000 missionários e voluntários espalhados em mais de 50 países.

