A- A+

Metrô Metrô do Recife terá horário de funcionamento normal neste domingo (25) A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que atendeu um pedido do Consórcio Grande Recife para ampliar a operação do dia

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou, nesta quinta-feira (22), que a operação do Metrô do Recife no próximo domingo (25) seguirá o horário comercial de funcionamento.

As Linhas Centro e Sul vão operar normalmente das 5h às 23h. Por meio de nota, a companhia informou que atendeu um pedido do Consórcio Grande Recife.

Metrô do Recife

No início da semana, a CBTU tinha informado que o Metrô do Recife ficaria paralisado aos domingos a partir do dia 25 de agosto.

O motivo da interdição é por causa do início das obras de manutenção corretiva da via e todos os demais sistemas das linhas eletrificadas do Metrô do Recife (Centro e Sul).

Na última quarta (21), a CBTU divulgou que a operação do dia 25 deste mês foi mantida por conta da realização do concurso público na cidade de Jaboatão dos Guararapes, com mais de 60 mil inscritos.

Num primeiro momento esse funcionamento seria das 5h às 19h. O horário foi prorrogado até as 23h.

A CBTU reforçou que a vai manter as intervenções na via programadas para os domingos a partir do dia 1º de setembro.

Ainda não foi informado a data final desse período de manutenção.

Veja também

Vacina Reguladores dos EUA aprovam vacinas atualizadas contra covid-19 da Pfizer e Moderna