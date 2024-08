CBTU informa que Metrô do Recife funcionará neste domingo (25); paralisação inicia em setembro

A- A+

Após anunciar que o Metrô do Recife não funcionaria aos domingos por tempo indeterminado, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou, nesta quarta-feira (21), que vai abrir excepcionalmente neste domingo (25).

De acordo com a companhia, as Linhas Centro e Sul funcionarão das 5h às 19h por conta da realização do concurso público na cidade de Jaboatão dos Guararapes, com mais de 60 mil inscritos.

No comunicado, a CBTU reforçou que vai manter a programação de intervenções na via programadas para os domingos a partir do dia 1º de setembro, sem tempo para determinado para encerrar a paralisação.

A CBTU divulgou a paralisação do Metrô do Recife aos domingos na última segunda-feira (19).

Por meio de nota, a companhia explicou que o motivo da interdição é por causa de do início das obras de manutenção corretiva da via e todos os demais sistemas das linhas eletrificadas do Metrô do Recife (Centro e Sul).

O domingo foi escolhido por ser o dia com o menor fluxo de pessoas utilizando o serviço.

Apesar da interdição, o Metrô continuará funcionando normalmente de segunda a sábado, das 5h às 23h. Além da atividade neste domingo (25).

