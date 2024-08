A- A+

Região Metropolitana do Recife Olinda: três passageiros ficam feridos após feixe de mola de ônibus se romper durante viagem Caso aconteceu na noite dessa terça-feira (20), no bairro de Águas Compridas, em Olinda

Três passageiros ficaram feridos após uma peça do ônibus da linha 843 - Alto da Bondade/TI Xambá se soltar, desprender alguns bancos do veículo, fazendo com que os usuários caíssem.

O caso aconteceu na noite dessa terça-feira (20), no bairro de Águas Compridas, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

A peça desprendida dos bancos foi o feixe de mola - responsável por absorver impactos - que se rompeu, fazendo com que os ocupantes dos assentos caíssem.

Três pessoas ficaram feridas e precisaram ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros para diferentes unidades de saúde.



Uma foi encaminhada ao Hospital Getúlio Vargas, no Recife, com trauma torácico, e outras duas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Torrões, sendo uma com trauma no tórax e a outra com trauma no tornozelo.

Segundo a empresa Caxangá, responsável pelo veículo, uma sindicância interna foi aberta para apurar o que motivou a ocorrência e, caso necessário, acionará também o fornecedor do material.

"A Caxangá informa ainda que um veículo da frota reserva foi alocado para a operação na linha, que teve a sua programação normal restabelecida", afirmou a empresa.

