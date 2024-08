A- A+

GRANDE RECIFE Homem morre após sofrer choque e cair de 1º andar em Moreno As primeiras informações indicam que o homem estava fazendo um serviço no local quando tomou o choque

Um homem de 25 anos morreu, nessa terça-feira (20), após sofrer um choque elétrico e cair do primeiro andar de um imóvel em Moreno, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o caso foi registrado como "morte a esclarecer" na Delegacia de Moreno, responsável pelas investigações.

As primeiras informações indicam que o homem estava fazendo um serviço no local quando tomou o choque. A polícia afirmou que ele caiu do imóvel ao encostrar na fiação elétrica.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) afirmou ter sisdo acionado para a ocorrência de choque elétrico e queda de nível às 10h29.

A equipe de resgate encontrou o homem já morto ao chegar ao local.

"As investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do ocorrido", acrescentou a Polícia Civil.



Dicas de segurança

A Neoenergia forneceu algumas dicas importantes para segurança no manuseio de equipamentos.

"Em todo o País, uma das principais causas de acidentes envolvendo energia elétrica está relacionada a pequenas intervenções e reparos executados de maneira inadvertida, sem respeitar a distância de segurança da rede elétrica, na área de cima dos imóveis", explicou a distribuidora.

- A instalação de antenas de rádio e TV deve ser feita longe da rede elétrica.



- Na hora de fazer uma obra, mantenha uma distância segura (no mínimo 2,5 metros) do fio do poste;

- Redobre a atenção ao usar barras de ferro, sarrafo e outros tipos de materiais metálicos;

- Monte andaimes longe da rede elétrica e nunca deixe vergalhões e calhas tocarem na rede;

- Sempre use os equipamentos de segurança;

- Evite o contato ou proximidade com os fios, pois eles podem colocar em risco a sua vida;

- Não tente afastar a rede elétrica com nenhum tipo de material;

- Ao manobrar caminhões cuidado com a rede elétrica: sempre verifique a altura do caminhão em relação a rede;

- Instale os equipamentos a uma distância segura para que, em caso de queda, ela não toque nos fios da rede elétrica. Caso o equipamento caia perto dos fios, não tente recuperá-lo, pois poderá receber uma descarga elétrica;

- Em caso de fio caído, mantenha distância e ligue imediatamente para o 116.

