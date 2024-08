A- A+

POLÍCIA Jaboatão dos Guararapes: corpo de taxista é encontrado dentro de carro em mata Até o momento, não se sabem a autoria e a motivação do crime

O corpo de um taxista foi encontrado dentro do carro dele, na madrugada desta segunda-feira (19), em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

O cadáver do homem, identificado como Roberto Nelson da Silva, de 55 anos, estava em uma região de mata, próximo de uma fábrica de refrigerantes, no bairro de Prazeres.

A Polícia Civil de Pernambuco disse que o corpo foi achado com "múltiplos ferimentos".

O carro do homem deverá passar por perícia. Até o momento, não se sabem a autoria e a motivação do crime, que deverão ser identificadas pela apuração do inquérito policial.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, localizado no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.

A Polícia Civil registrou o caso por meio da Força-Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul.

