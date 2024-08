A- A+

AGRESTE Homem é detido com 43 iPhones sem documentação em Caruaru, no Agreste do Estado Os smartphones não possuíam qualquer documento que provasse a licitude dos aparelhos, o que caracteriza crime contra a administração pública. O homem foi conduzido à delegacia

Um homem foi preso na Avenida José Rodrigues de Jesus, em Caruaru, em posse de 43 aparalhos smartphone do tipo iPhone, da americana Apple, sem qualquer documento que provasse a licitude dos aparelhos.

A abordagem que resultou na detenção do suspeito aconteceu na noite do último sábado (11), pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).

A abordagem

Uma equipe do BPRv, que realizava um bloqueio na Avenida José Rodrigues de Jesus, em Caruaru, deu ordem de parada ao motorista, que dirigia um Chevrolet Cruze. Durante a abordagem, os policiais encontraram, em cima do banco traseiro, uma caixa lacrada com fitas adesivas.



Ao ser questionado sobre o conteúdo, o condutor alegou não ter conhecimento do que continha no interior do pacote e que apenas havia recebido o volume em Cupira, para entrega-lo em Caruaru.

De acordo com a Polícia Militar de Pernabuco (PMPE), o motorista foi orientado a abrir o pacote, no qual foram encontrados 43 iPhones, sem qualquer documento que provasse a licitude dos aparelhos.

O material encontrado no veículo caracteriza crime contra a administração pública. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, para prestar os devidos esclarecimentos.

Veja também

Guerra Centenas de palestinos fogem de nova operação israelense no sul de Gaza