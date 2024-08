A- A+

Um passageiro foi arremessado de uma van de transporte alternativo após o veículo em que estava colidir com um ônibus, na BR-104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.



O acidente, que deixou outras três pessoas feridas, aconteceu na manhã desta quinta-feira (1º), por volta das 6h, no km 67 da pista.

Nenhum passageiro do ônibus ficou ferido | Foto: PRF/Divulgação

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que a van tenha ultrapassado o sinal vermelho, provocando a colisão lateral entre os veículos.



O motorista e três passageiros da van ficaram feridos. Um deles foi arremessado do veículo. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

Colisão entre van e ônibus deixa feridos na BR-104, em Caruaru | Foto: PRF/Divulgação

O condutor da van realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal, segundo afirmou a PRF, destacando que nenhum ocupante do ônibus se machucou.



Três vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional do Agreste (HRA), em Caruaru.

A unidade de saúde informou que dois homens, de 34 e 51 anos, e uma mulher, de 60, deram entrada no local. Os três estão estáveis e aguardam a realização de exames.



Não há informações sobre o estado de saúde da quarta pessoa ferida.

