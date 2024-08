MPT abre inquérito para investigar morte de trabalhador em elevador do Hospital da Restauração

A- A+

O Ministério Público do Trabalho (MPT) em Pernambuco instaurou inquérito civil para apurar o acidente que causou a morte de um trabalhador durante um procedimento de manutenção de um elevador no 6º andar do Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.

Identificado como Roberto Vieira Barreto, o trabalhador, de 55 anos, caiu em um poço de elevador durante o serviço de manutenção.

O MPT afirmou que recebeu informações sobre o caso e disse que "serão apurados os fatores que concorreram para o acidente, bem como a responsabilidade".

"O órgão ministerial irá proceder à investigação do acidente, incluindo diligências periciais e a requisição de informações da Superintendência Regional do Trabalho em Pernambuco (SRTb/PE) e de outros órgãos", explicou o MPT, por meio de nota.

Segundo o relato de Antero Ferreira, sobrinho da vítima, Roberto estava no sexto andar supervisionando a manutenção, enquanto um colega estava no segundo andar, onde o elevador estava parado.

"Ele estava orientando o colega quando caiu. Quando encontrou a chave do meu tio dentro do elevador, ele percebeu que algo estava errado. O colega chamou por ele, mas ele não respondeu. Quando ele foi ao terceiro andar, para ver, o corpo estava sobre o equipamento", contou Antero.

Trabalhador que morreu no HR supervisionava manutenção no elevador do hospital (Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco)

O Hospital da Restauração, que afirmou lamentar a morte de Roberto, disse que ele recebeu atendimento médico imediato, mas morreu por causa da gravidade dos ferimentos.

"O HR acionou as autoridades competentes e irá colaborar com a investigação sobre a causa do acidente. O Hospital da Restauração também está prestando toda assistência à família", disse o hospital.

Roberto Vieira Barreto era ligado à terceirizada Dibasa Elevadores. A empresa afirmou que o profissional era serralheiro autônomo.

"Expressamos nossas sinceras condolências e solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor e tristeza. Informamos, ainda, que estamos acompanhando e aguardando a apuração dos fatos para tão logo fornecermos os devidos esclarecimentos", afirmou a empresa.

Roberto Vieira morreu por causa de queda no Hospital da Restauração (Foto: Cortesia)

A Polícia Científica foi ao local para realizar as primeiras perícias. A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) informou que o resultado dos exames periciais têm prazo de até 30 dias para conclusão, podendo ser prorrogado, e serão entregues à autoridade policial responsável pela investigação.

A ocorrência foi registrada na Delegacia da 4ª Circunscrição - Espinheiro. "As investigações foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação dos fatos", informou a SDS.

Roberto deixa esposa, que trabalha na área de trauma do HR, e filhos.

