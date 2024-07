A- A+

hospital da restauração Morte no HR: homem que caiu do sexto andar do hospital supervisionava manutenção de elevador O trabalhador Roberto Vieira Barreto faleceu ao cair do 6º andar do hospital, enquanto realizava a manutenção em um elevador da unidade

Um trabalhador de 55 anos morreu na manhã desta quarta-feira (31), enquanto realizava a manutenção de um elevador no Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, no Centro do Recife.

O homem, identificado pelo sobrinho como Roberto Vieira Barreto, teria caído do 6º andar, durante o procedimento de manutenção do equipamento.

Segundo o relato de Antero Ferreira, sobrinho da vítima, Roberto estava no sexto andar supervisionando a manutenção, enquanto um colega estava no segundo andar, onde o elevador estava parado.

"Ele estava orientando o colega quando caiu. Quando encontrou a chave do meu tio dentro do elevador, ele percebeu que algo estava errado. O colega chamou por ele, mas ele não respondeu. Quando ele foi ao terceiro andar, para ver, o corpo estava sobre o equipamento", contou Antero.

Roberto Vieira morreu por causa de queda no Hospital da Restauração | Foto: Cortesia

O que dizem sobre o acidente no HR

O Hospital da Restauração informou que prestou atendimento imediato ao trabalhador, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Em nota, o HR lamentou o acidente e disse estar colaborando com as investigações para apurar as causas da tragédia. "Estamos prestando toda a assistência à família", afirmou a instituição.

A Dibasa Elevadores, empresa contratada para prestar o serviço no HR, da qual Roberto fazia parte, também se pronunciou; expressando condolências e afirmando que o trabalhador era autônomo.

"Estamos acompanhando e aguardando a apuração dos fatos para fornecer os devidos esclarecimentos", declarou a empresa.

Antero Ferreira, sobrinho do homem que morreu no HR | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Antero criticou a falta de responsabilidade do hospital em relação ao equipamento e às condições de segurança.

"O hospital disse que ele não estava usando os EPIs adequados, e que não tem nada a ver com isso, mas quem deveria fiscalizar o uso dos EPIs é o hospital, já que ele estava prestando um serviço para eles", afirmou.

Ele também destacou que o elevador já apresentava problemas e que Roberto, apesar de serralheiro, tinha mais de 12 anos de experiência no ramo.

Roberto deixa esposa, que trabalha na área de trauma do HR, e filhos.

"A gente, que é pai de família, sai pra selva todo dia. Eles tinham combinado de almoçar juntos hoje", lamentou Antero, que aguarda a liberação do corpo.

A Polícia Científica, um dos braços da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), esteve no local e realizou perícia para esclarecer as circunstâncias do acidente. No entanto, não falou com a imprensa.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a assessoria da PCPE, solicitando uma nota sobre as investigações, mas até o fechamento desta reportagem nao obteve retorno.

