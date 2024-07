Recife: empresários suspeitos de movimentar mais de R$ 70 milhões de forma ilícita são alvos da PF

A- A+

A Polícia Federal cumpre, na manhã desta quarta-feira (31), mandados de prisão e apreensão contra uma organização criminosa, com atuação em Pernambuco, Fortaleza e São Paulo, suspeita de movimentar, de forma ilícita, mais de R$ 70 milhões.

A operação "Duplo X" cumpre um mandado de prisão preventiva e nove mandados de busca e apreensão em endereços comerciais e residenciais, de pessoas físicas e de empresários, nos seguintes endereços:

- 1 mandado de prisão e 2 de busca e apreensão no Recife, sendo um deles em Boa Viagem, na Zona Sul da capital;

- 1 em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife;

- 1 em Paudalho, na Mata Norte de Pernambuco;

- 1 em Cabrobó, no Sertão do Estado;

- 3 em Fortaleza, no Ceará.



Os suspeitos, cujos nomes não foram divulgados, são investigados pelos crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, porte ilegal de arma de fogo e agiotagem.

Também está sendo realizado o sequestro de bens e o bloqueio de valores dos investigados.

Segundo a Polícia Federal, foram identificadas movimentações financeiras atípicas de pessoas jurídicas e físicas, com indícios de ilícitos financeiros.

Ainda de acordo com a corporação, o principal integrante do grupo possui um padrão de vida "totalmente incompatível com sua renda e bens declarados", a exemplo de imóveis, veículos de luxo e cavalos de raça.

Somente os carros apreendidos até o momento são avaliados em mais de R$ 30 milhões.

Operação Duplo X cumpre mandados de prisão e busca e apreensão em PE e CE | Foto: PF/Divulgação

"O objetivo das buscas é reunir evidências do esquema de importação e exportação envolvendo empresas ligadas aos investigados, que sequer poderiam exercer tal atividade, visto que são empresas de serviços", afirmou a Polícia Federal.

Somadas, as penas para os crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, porte ilegal de arma de fogo e agiotagem ultrapassam 30 anos de reclusão.

