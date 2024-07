A- A+

POLÍCIA Homem morre após ser baleado em centro religioso em Glória do Goitá Um adolescente de 17 anos e um homem de 22 também foram alvos de tiros no local

Um homem de 36 anos morreu, na terça-feira (30), após ser baleado em um centro religioso em Glória do Goitá, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Um adolescente de 17 anos e um homem de 22 também foram alvos de tiros no local, segundo a Polícia Civil de Pernambuco. Eles foram socorridos para um hospital no Recife.

O caso aconteceu no centro religioso localizado no Loteamento Novo Olhar, em Glória do Goitá.

"De acordo com relatos, as vítimas estavam no local quando desconhecidos portando arma de fogo entraram no local e dispararam contra as vítimas, fugindo em seguida", explicou a Polícia Civil de Pernambuco.

A vítima foi identificada como Leandro Ernesto do Nascimento Silva, que seria ex-presidiário.

O caso foi registrado na Delegacia de Glória do Goitá como homicídio consumado e dupla tentativa de homicídio.

A Polícia Civil de Pernambuco abriu inquérito para investigar o caso e deve apontar a causa e autoria dos crimes.

"As investigações seguem até o esclarecimento do caso", disse a Polícia Civil.

O corpo da vítima fatal foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Palmares, na Mata Sul.

