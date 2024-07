A- A+

Zona Sul do Recife Dois quiosques são arrombados, em menos de uma semana, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife Arrombamentos aconteceram pela madrugada

Uma onda de furtos tem tirado o sossego de comerciantes da orla de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Dois quiosques foram arrombados, somente nesta semana. O mais recente foi o 6, que sofreu tentativa de furto na madrugada desta quarta-feira (31).

Segundo José Ramos da Silva, de 50 anos, trabalha no quiosque 6 há quase quatro anos, a proprietária do ponto ficou sabendo do arrombamento, por volta das 2h, quando um segurança de um hotel que fica próximo ao local entrou em contato com ela.

O homem ouviu o alarme do comércio ser acionado, durante a ação. Ele informou a proprietária que um homem teria tentado invadir o ponto, mas, por causa do sinal sonoro, fugiu em direção ao mar.



“Só não conseguiram entrar aqui por causa das grades, instaladas em janeiro de 2023, mas quebraram a porta ao meio. Durante o dia, aqui é tranquilo, mas à noite, é muito perigoso. Todos os dias temos o risco de encontrar tudo aqui arrombado”, comentou ele.

O local não possui câmeras de segurança, apenas o alarme. Os comerciantes e proprietários contam com informações de moradores próximos.

O quiosque vizinho, 7, também foi arrombado, na madrugada da última segunda-feira (29). Populares informaram ao vendedor, Rafael Soares, de 35 anos, que três pessoas teriam furtado itens do ponto comercial. O prejuízo chega a R$ 2 mil.

“O local está funcionando de forma limitada, vendendo apenas água de coco, pipoca, salgadinho e guloseimas. Tem sido difícil para nós, cidadãos. Levaram tudo. Meu primo [proprietário do quiosque] e eu lutamos aqui, todos os dias, para levarmos o pão diário para casa, enquanto não temos segurança aqui”, relata.

Os ladrões roubaram aparelhos de televisão e cafeteria, além de cervejas e até mesmo talheres. O local não possui grades. Elas serão colocadas nos próximos dias, a fim de evitar danos ainda maiores ao local.

“Compramos alguns cocos para vendermos e tentarmos repôr o prejuízo e reconquistar nosso sustento. É muito difícil. Toda semana estão atacando aqui em Boa Viagem”, informa.

Josi Miranda, presidente da Associação dos Barraqueiros de Coco do Recife (ABCR), lamenta os ocorridos e pede segurança para a orla.

“Assim fica difícil de trabalharmos sem policiamento, na Avenida Boa Viagem. Já não temos policiamento e nem turista, fica difícil. É triste para quem arca com as consequências. O Governo de Pernambuco está omisso. Cadê o ‘Juntos Pela Segurança?’, questiona ela.

O que diz a PCPE?

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto.

