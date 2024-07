Volta às aulas: CTTU atua para coibir práticas no trânsito que prejudicam mobilidade

Com a volta às aulas escolares, os motoristas que trafegam pelo Recife deverão notar, a partir de hoje, o aumento do fluxo de veículos nas principais vias.

De acordo com dados da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), esse incremento será de 25%. Por isso, os condutores deverão ficar atentos para respeitar as normas de trânsito.

Para garantir a segurança e o respeito às regras, sobretudo em áreas unidades de ensino, a CTTU vai montar a Operação Volta às Aulas.

O esquema trará reforço na atuação de agentes principalmente nos bairros de Areias, Boa Viagem, Graças, Espinheiro e Várzea, onde há uma maior concentração de escolas.

Orientações

As equipes de fiscalização e de educação para o trânsito vão reforçar as ações de orientação aos condutores quanto à formação de fila dupla e estacionamento irregular, práticas que prejudicam a mobilidade.

Agentes da CTTU também vão estar atentos aos veículos de transporte escolar.

Para que as crianças e adolescentes sejam levadas em segurança até as instituições de ensino, os condutores desse tipo de veículos precisam ser cadastrados na Autarquia e seguir uma série de normas.

Os motoristas flagrados fazendo transporte irregular terão o veículo apreendido e a aplicação de uma multa de R$ 5.866,39.

Durante o esquema especial, o setor de engenharia da CTTU também vai intensificar a sinalização de áreas escolares para alertar os condutores sobre a necessidade de não exceder o máximo de 30 km/h de velocidade, devido à grande demanda de pedestres infantis nesses locais.

Calendário

O retorno às aulas está previsto no calendário universal fornecido pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de Pernambuco (Sinepe-PE) para as instituições de ensino.

Enquanto algumas escolas retomam as atividades hoje, outras vão optar pela volta amanhã, para aproveitar o início de agosto.

"A volta no calendário oficial é dia 31 de julho, mas, o sindicato oferece uma folga no calendário universal. Todas as escolas devem ter pelo menos 200 dias letivos por ano, então fornecemos um calendário com mais dias, para que cada escola faça seu planejamento individual de acordo com as nossas diretrizes", disse o presidente do Sinepe-PE, José Ricardo Dias Diniz.