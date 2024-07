A- A+

MOBILIDADE Trânsito: CTTU interdita trecho da Avenida Recife, em Areias, para obra de drenagem De acordo com a EMLURB, que realiza a obra, a requalificação do sistema deve durar 30 dias

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) modifica, a partir desta segunda-feira (8), o trânsito na Avenida Recife, no bairro de Areias, Zona Oeste da capital.

Foi feita uma interdição entre as ruas Capitão Jacinto Cruz e a Tenente Felipe Bandeira de Melo, em virtude de serviços na rede de drenagem.

A obra deve durar 30 dias, de acordo com a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (EMLURB).



Em conversa com a reportagem, agentes afirmaram que, nesse primeiro momento, os trabalhadores estão abrindo o chão para poder identificar o problema com a drenagem na área, muito conhecida pelos tradicionais alagamentos em períodos de chuva, muito prejudiciais para a população.







Caso essa falha não seja muito séria, é possível que os serviços sejam finalizados antes do prazo estabelecido.



Novas rotas

Com a interdição, foram montadas novas rotas para os motoristas. Agora, é preciso seguir no sentido Zona Sul para acessar a Rua Capitão Jacinto Cruz. Em seguida, os veículos poderão passar pela Rua General Francisco Figueiroa, que, durante o período da obra, terá sentido único.

O trajeto segue pela Rua Tenente Felipe Bandeira de Melo. Para os motoristas que desejem retornar pela Avenida Recife, no sentido Zona Norte, a Rua Capitão Jacinto da Cruz estará aberta apenas para essa conversão.

Nesta segunda, agentes da CTTU estiveram no local organizando e orientando o trânsito. Foi possível ver um alto fluxo de veículos, com congestionamento, principalmente no sentido Zona Sul da avenida.

"A CTTU orienta que os motoristas que passarem por aqui fiquem atentos à sinalização. Qualquer dificuldade, estamos com um efetivo para orientar e dar mais fluidez à mobilidade", afirmou o Gerente de Fiscalização da CTTU, Evaldo Alves.

A CTTU vai estar presente no local durante todo o período de duração das obras. Em caso de dúvidas, a população deve acionar a CTTU pelo teleatendimento gratuito e 24h no número 0800.081.1078.

Veja também

governo Comunidades tradicionais pedem ao governo e Congresso melhoria no Pnae