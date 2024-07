A- A+

Região Metropolitana do Recife Menino de 6 anos morre após se afogar em piscina de casa de praia em Itamaracá Afogamento aconteceu no bairro do Pilar, em Itamaracá

Um menino de 6 anos morreu após se afogar na piscina de uma casa de praia na Ilha de Itamaracá, na Região Metropolitana do Recife.



O caso aconteceu na sexta-feira (5), no bairro do Pilar. A vítima foi identificada como Alex Miguel da Silva dos Santos.



Em entrevista ao g1, a mãe da criança, Eliane Silva, informou que o filho era autista e estava sob os cuidados da avó e da tia.



As mulheres teriam alugado o local para passar o fim de semana.



Os pais não estavam presentes, teriam comprado uma boia para que o garoto usasse na piscina.



Segundo a mãe da criança, Alex não estava com o equipamento quando se afogou.

O menino foi encontrado por familiares no fundo da piscina.



A Polícia Civil de Pernambuco informou que o menino foi socorrido para uma unidade hospitalar local "após ter se afogado em uma piscina residencial", mas não resistiu e morreu.



O corpo passou por perícia no Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.



A ocorrência foi registrada na Delegacia de Itamaracá como "morte a esclarecer".



"As investigações seguem até o esclarecimento do ocorrido", destacou a Polícia Civil.

