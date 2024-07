A- A+

AGRESTE Homem cai de moto e três minutos depois é atropelado por outra moto em Caruaru Acidentes aconteceram no bairro do Vassoural

Um flagrante de dois acidentes seguidos em apenas três minutos chamou a atenção em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

As imagens foram registradas na madrugada de sábado (6) por uma câmera de segurança instalada na rua Estrada da Pitombeira, no bairro do Vassoural. Assista ao vídeo:

Homem cai de moto e três minutos depois é atropelado por outra moto em Caruaru - https://t.co/Kf87LGg5c0 pic.twitter.com/cjpahODXvZ — Folha de Pernambuco (@folhape) July 8, 2024

O primeiro acidente aconteceu à 1h07. O vídeo mostra que um motociclista segue na rua quando se desequilibra e cai da moto perto de um cavalete colocado no meio da rua.

Nesse momento, um morador ajuda o homem e, três minutos depois, outro motociclista perde o controle no mesmo ponto que o primeiro, que é atingido e cai novamente no chão.

Segundo o Caruaru no Face, a pista estava molhada por conta das chuvas no momento dos acidentes quase simultâneos.

