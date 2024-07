A- A+

DESAPARECIDOS Família procura idoso com Alzheimer que se perdeu da esposa após pegar ônibus no Recife Antônio Paulo reside em Carpina e se deslocou à capital pernambucana com a esposa para visitar familiares

Familiares de Antônio Paulino da Silva, de 74 anos, procuram pelo idoso, que desapareceu no último sábado (6), no Recife.

O idoso tem Alzheimer e mora na cidade de Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Ele se deslocou até o Recife com a esposa para visitar familiares que moram na capital.

Informações sobre o paradeiro de Antônio Paulino podem ser repassadas para os contatos (81) 9.9981-9104; (81) 9.9941-9223; e (81) 9.8946-3376. Ligue apenas para ajudar.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, registrado na Delegacia de Carpina, o idoso trajava camisa bege listrada, calça preta e óculos de grau bege quando foi visto pela última vez.

"Fomos pegar um ônibus na Bomba do Hemetério. Eu subi pela frente e ele por trás porque não tinha vaga para sentar junto comigo na frente. Eu disse 'Antônio, Antônio' e ele não respondeu", disse Etiene de Santana, esposa de Antônio, à Folha de Pernambuco.

A mulher afirmou ainda que pessoas que estavam próximo lhe disseram que ele havia ficado na parada e ela então desceu do coletivo.

"Eu desci do ônibus e liguei para ele, mas ele não sabe atender e quem atendeu foi uma mulher. Essa mulher disse que ele estava dentro do ônibus e eu pedi para dizer ao motorista deixar ele na frente dos Correios [no Centro do Recife], que eu vou encontrar ele", completou.

"Quando cheguei lá, ele não estava. Até hoje não sei de notícia", acrescentou Etiene.

Etiene e familiares estavam no bairro da Caxangá, na Zona Oeste do Recife, para pedir informações no Hospital Getúlio Vargas. "A gente está procurando para ver se ele está em hospital. Ele não sabe de nada, não sabe endereço", acrescentou a esposa.

Polícia Civil investiga

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou a ocorrência em Carpina e que "as investigações seguem até o esclarecimento do fato".

Veja também

greve Sindicatos convocam greve nos aeroportos de Paris em 17 de julho, antes dos Jogos Olímpicos