Trânsito CTTU monta bloqueio temporário na Estrada Real do Poço, na Zona Norte do Recife O bloqueio deve ser mantido até a próxima sexta-feira (2)

A Estrada Real do Poço, no bairro do Poço da Panela, na altura da esquina com a Avenida 17 de Agosto, em Casa Forte, Zona Norte do Recife, será interditada a partir da noite desta segunda-feira (29).

A interdição será necessária para a conclusão da requalificação dos passeios públicos da área, segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).

O bloqueio deve ser mantido até a próxima sexta-feira (2).

Para condutores, agentes da CTTU estarão no local para organizar e orientar o trânsito.

Motoristas que trafegam pela Estrada Real do Poço e desejam seguir para a Avenida 17 de Agosto terão como opção alternativa a rua Marquês de Paranaguá, no Poço da Panela.

Calçada Legal

A requalificação do passeio da Estrada Real do Poço faz parte do Programa Calçada Legal.

O programa foi criado em 2017 para beneficiar vias e largos com pavimentação de calçadas e realização de soluções com rampas de acessibilidade.

Além disso, o programa visa a preservar passeios históricos e paisagismo.

As vias selecionadas para receberem melhorias precisam atender aos requisitos de serem corredores de transporte público com grande fluxo de pedestres ou ruas que façam interligação entre esses corredores.

Num investimento de R$ 167 milhões advindos da Prefeitura do Recife, a expectativa é de que, até o fim do programa, sejam requalificados dez lotes que compreendem 134 km de ruas e avenidas e 56.300 m² de largos da cidade.

De 2017, ano de início do Calçada Legal, até o momento, já foram recuperados 77 quilômetros de vias segundo a Prefeitura do Recife. Para 2024, a previsão da URB é executar aproximadamente mais 12 quilômetros.

