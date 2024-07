A- A+

Serviço Prefeitura do Recife implementa novo Sistema de Agendamento do Cadastro Único O objetivo é facilitar o acesso dos recifenses ao serviço

Novo sistema de agendamento para o Cadastro Único é implementado pela Prefeitura do Recife. A iniciativa visa agilizar o atendimento dos recifenses nas 16 unidades do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). O canal pode ser acessado pela plataforma do Conecta Recife ou diretamente no site do serviço.

O Cadastro Único é um serviço essencial vinculado a diversos programas sociais, como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o Minha Casa Minha Vida.

Toda a interface do site do CadÚnico também passou por mudanças. Com um design mais moderno e intuitivo, o novo Portal possui fácil navegação e melhor visualização das informações.

Novidades do site

Agora, a plataforma conta com um botão adicional para consulta e cancelamento de agendamentos realizados, além da possibilidade de comunicação via WhatsApp.

Após a confirmação por e-mail, os usuários também receberão notificações pelo aplicativo de mensagens com a confirmação do agendamento, um lembrete 48 horas antes e uma pesquisa de avaliação após o atendimento, para evitar a perda de agendamentos.

"Outra melhoria implementada é que as vagas serão disponibilizadas semanalmente, com novas oportunidades de agendamento abertas todas as segundas-feiras, às 08h. Isso permitirá aos usuários maior flexibilidade e acesso contínuo às vagas disponíveis", explica o secretário executivo de Transformação Digital do Recife, Felipe Cadena.

É essencial apresentar os documentos originais de cada membro da família durante a entrevista para um cadastro eficiente e o mais completo possível.

Atualização do CadÚnico

Sobre a atualização do CadÚnico, o Governo Federal destaca que a renovação só precisa ser feita a cada dois anos, sendo a data definida de acordo com a inscrição de cada usuário.

Caso haja alguma mudança no grupo familiar, na renda ou no endereço, a atualização precisa ser feita antes do prazo. Se o cidadão não sabe qual foi a última vez que atualizou o Cadastro Único, ele pode obter essa informação por meio do site ou app.

Apesar do acesso digital facilitado, é importante ressaltar que o cidadão pode procurar a Central do Cadastro Único sem a necessidade de agendamento prévio. A central fica localizada na Rua Doutor João Vieira de Menezes, 401 - Santo Amaro, Recife/PE, de segunda a sexta-feira, das 07h às 15h30.

