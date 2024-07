A- A+

IBGE IBGE firma parcerias com ministérios da Previdência Social e Educação, UERJ e Sudene Presidente do instituto assinou acordos de cooperação técnica com autoridades nesta segunda-feira. Objetivo é aproximar estatísticas do órgão com a de outros setores do governo e produzir novas pesquisas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) firmou, nesta segunda-feira, acordos de cooperação técnica com os ministérios de Previdência Social e de Educação, além da Sudene e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Os termos foram assinados durante a abertura da Conferência Nacional de Dados do IBGE que ocorre nesta semana na Uerj, no Rio.

O objetivo das parcerias é aproximar as estatísticas já produzidas pelo IBGE com a de outros setores do governo, como os ministérios, estimulando o compartilhamento de dados.

Há ainda a intenção de elaboração de novas pesquisas, como a de um retrato da Previdência Social.

Segundo o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, os números indicam que há mais de 40 milhões de beneficiários da Previdência no Brasil.

Isso, diz ele, dá dimensão do alcance da previdência no país.

— Precisamos ter essa fotografia do povo brasileiro junto com o IBGE para avançar nas políticas públicas para prevenção, requalificação. Para imaginar o Brasil do amanhã, de forma que a Previdência esteja preparada para essa demanda que cada vez aumenta mais.

Marcio Pochmann, presidente do IBGE, disse que o esforço conjunto entre as entidades darão início a um processo de integração dos dados antes de ocorrer uma mudança no marco legal das estatísticas brasileiras, ainda a ser discutido pelo Congresso Nacional.

— É um exercício que o IBGE se dispõe a fazer tendo em vista que são bancos de dados distintos, com objetivos e metodologias também variadas. O processo de paramento é complexo, mas estamos dispostos a demonstrar que temos condições de fazê-lo — disse, a jornalistas.

Diálogo com plataformas digitais e redes sociais

O IBGE também sinalizou o interesse em trabalhar com conjunto de dados de plataformas digitais, incluindo redes sociais, para produção de estatísticas.

Empresas como Dell e Alibaba foram convidadas para a conferência nacional de dados do instituto.

Desde que assumiu a presidência do instituto, no ano passado, Pochmann tem defendido o papel do IBGE como órgão coordenador das estatísticas brasileiras em prol da soberania digital.

Um dos principais argumentos do órgão é de que o Brasil, assim como outros países, têm sofrido riscos de monopolização do conhecimento diante da concentração dos dados da economia digital nas grandes corporações privadas, como as Big Techs.

— Queremos trabalhar com o conjunto de dados. (…) É a primeira vez que vamos fazer esse diálogo com eles — disse Pochmann.

