Trabalhador morre ao sofrer acidente enquanto fazia manutenção de elevador no HR

Um trabalhador que realizava a manutenção de um elevador no Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife, faleceu na manhã desta quarta-feira (31) após sofrer uma queda durante a realização dos procedimentos.

De acordo com o Hospital da Restauração, o homem, que tinha 55 anos, era ligado a uma empresa terceirizada e realizava um serviço em um dos equipamentos, quando sofreu uma queda.

Segundo o HR, ele recebeu atendimento médico imediato, mas, devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu. Ainda não se sabe de qual andar o trabalhador teria despencado.

Por meio de nota, o Hospital da Restauração lamentou o acidente, que resultou na morte do funcionário que trabalhava na manutenção de um dos elevadores da unidade.

Ainda na nota, o HR informou que acionou as autoridades competentes e irá colaborar com as investigações sobre a causa do acidente; e afirmou que está prestando toda assistência à família.



Confira a nota na íntegra:

