Acidente na avenida Boa Viagem: cão sobrevivente recebe alta de clínica, mas segue em tratamento

O cãozinho Spike, sobrevivente do grave acidente na avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, recebeu alta do Hospital Veterinário Pet Dream.

Segundo Cecile Carvalho, que resgatou o animal do local do acidente, Spike teve alta no fim da manhã desta terça-feira (30) e foi encaminhado para outra unidade hospitalar.

Ainda de acordo com Cecile, o cãozinho, apelidado de "Milagre", foi levado para outra unidade para "possível acompanhamento renal e fisioterapia", onde será atendido por um especialista em nefrologia.

Questionada sobre o nome da nova clínica e sobre quem ficará com a tutela do pet, Cecile disse que não está autorizada a falar, mas destacou que Spike está sendo bem cuidado.

O animal é o único sobrevivente do acidente que deixou seis mortos, no último dia 22 de julho, na avenida Boa Viagem, no bairro do Pina.

Acidente na av. Boa Viagem deixou seis mortos | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Na ocasião, o carro onde as seis pessoas e o cachorro estavam colidiu em uma árvore. Devido ao impacto da batida, cinco ocupantes morreram no local. Uma sexta vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu e também morreu.

Spike, um filhote de pitbull de quatro meses, pertencia ao casal Kauã Vitor, de 20 anos, e Raquel Chaves, de 21, que não sobreviveram.

Ele foi localizado pela servidora pública Cecile Carvalho, que atuou no resgate e organizou uma vaquinha com a jornalista Taciana Góes para viabilizar as cirurgias e a internação do cachorro.

A vaquinha organizada por Cecile e Taciana tinha como meta inicial R$ 8 mil, mas arrecadou um total de R$ 22 mil.

Na última sexta-feira (26), ele passou por cirurgia para corrigir uma fratura na pata esquerda, originada do trauma do acidente. Antes, no dia do acidente, ele fez uma intervenção para controlar uma hemorragia.

