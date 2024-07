A- A+

TRAGÉDIA Acidente na Avenida Boa Viagem: veja quem foram as seis vítimas fatais da tragédia no Recife Todos os envolvidos tinham entre 20 e 38 anos

Uma forte colisão deixou um saldo de seis mortos, na madrugada da última segunda-feira (23), na Avenida Boa Viagem, no Pina, Zona Sul do Recife. Um carro modelo Onix bateu em um pé de castanhola, após o motorista do veículo perder o controle.

Os envolvidos na tragédia tinham entre 20 e 38 anos. Veja quem são:

• Bruno Ulisses de Santana, 35 anos (motorista), morador do bairro Bulhões, em Jaboatão dos Guararapes

Bruno era o condutor do veículo | Foto: Cortesia

• Kauã Victor Marcelino da Fonseca, 20 anos (foi socorrido para o Hospital da Restauração, mas não resistiu), morador do bairro Bulhões, em Jaboatão dos Guararapes

Kauã não resistiu e morreu | Foto: Cortesia

• Arthur Felipe de Oliveira, 20 anos (morreu na hora), morador de Malvinas, Jaboatão dos Guararapes

Arthur tinha 20 anos | Foto: Cortesia

• Raquel Chaves Fernandes da Silva, 21 anos (morreu na hora), moradora de Malvinas, Jaboatão dos Guararapes

Raquel morreu na hora | Foto: Cortesia

• Gabriel Rodrigues, 23 anos (morreu na hora), morador de Vila Rica, Jaboatão dos Guararapes

Gabriel Rodrigues morava em Vila Rica, Jaboatão | Foto: Cortesia

• Jobson José de Oliveira, 27 anos (morreu na hora), morador de Vista Alegre, Jaboatão dos Guararapes

Jobson morava em Vista Alegre | Foto: Cortesia

Sepultamentos

O corpo do motorista, Bruno Ulisses, foi enterrado, ainda na segunda-feira (22), no Cemitério da Saudade, em Jaboatão dos Guararapes. No mesmo local, serão enterrados os corpos de Arthur, às 10h, Raquel, também às 10h, Gabriel, às 11h. O corpo de Kauã ainda está no Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, centro do Recife, e deve ser sepultado às 14h.

Já Jobson José de Oliveira deve ser enterrado, às 10h, no Memorial Vale da Saudade, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.

Excesso de velocidade, cerveja e irresponsabilidade

Segundo peritos do Instituto de Criminalística (IC), que estavam no local, o Onix prata estaria acima da velocidade permitida na via, de 60 km/h. Nenhum dos seis ocupantes estava com cinto de segurança. A equipe encontrou, no assoalho do carro, duas latas de cerveja. As investigações acerca do que teria ocasionado a colisão estão a cargo da Delegacia de Polícia de Delitos de Trânsito.

