Cachorro é resgatado com vida de acidente de carro que matou cinco pessoas na avenida Boa Viagem

Um cachorro foi resgatado com vida do acidente que vitimou cinco pessoas na avenida Boa Viagem, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife.



No sinistro, que aconteceu por volta das 4h desta segunda-feira (22), um carro em alta velocidade colidiu contra uma árvore. Segundo testemunha, o animal estaria dentro do veículo no momento da batida.

O cachorro ainda é filhote, tem aproximadamente quatro meses. Ele teria sido encontrado pelo Corpo de Bombeiros no local do acidente.



No momento, ele está na clínica veterinária Pet Dream, no bairro de Boa Viagem. Ele foi levado para lá pela jornalista Taciana Góes e pela servidora pública Cecile Carvalho.

O cachorro passa bem, mas precisou ser medicado, já que estava com dores. De acordo com as cuidadoras, o animal também não está andando. Ele deve passar por exames na manhã desta segunda-feira para avaliar se há fratura na pata.

Entenda o caso

Em contato com a Folha de Pernambuco, Taciana Góes mora na mesma rua em que o acidente ocorreu, e, no momento da colisão, estava dormindo, mas acordou com o barulho. "Ouvi o estrondo e liguei para a polícia. Naquela hora, só tinha visto um corpo, e achei que era atropelamento", contou.

Foi por volta das 5h30 que ela tomou conhecimento do filhote. A jornalista saiu para passear com as próprias cachorras quando foi abordada por um bombeiro, que lhe perguntou se conhecia alguma instituição que pudesse oferecer cuidado para o animal.



Segundo Taciana, o bombeiro avisou que o cão estaria dentro do carro na hora do acidente.

"O cachorro estava bem vestidinho, bem cuidado. Liguei para a minha amiga (Cecile), que também cuida de animais, e a gente está com ele. Combinei com ela que tínhamos que achar algum familiar das vítimas, e, se isso não acontecesse, teríamos que achar um lar para ele. É isso que vamos fazer. Ele estava bem, molinho, com dor, e foi medicado.Eles vão fazer raio-x para ver como ele está", explicou.

Ainda não se sabe como o cachorro sobreviveu ao impacto. Segundo um perito do Instituto de Criminalística presente no local do acidente, o carro estaria acima de 60 km/h, velocidade permitida na via. A suspeita, segundo relato de um bombeiro repassado por Taciana, é de que "os corpos seguraram o impacto" durante a colisão e protegeram o animal.

Como ajudar

As duas cuidadoras procuram, agora, ajuda para encontrar familiares das vítimas para que o cachorro seja devolvido. Quem tiver informações, pode entrar em contato com Cecile Carvalho através do número 8198530-7709. Elas procuram, também, por auxílio para custear o tratamento do animal, que pode ter necessidade de cirurgias - caso os exames apontem para isso.

O acidente

O carro estava ocupado por seis pessoas. Dessas, cinco morreram no local, enquanto a outra ficou ferida e encaminhada para o Hospital da Restauração. Nenhum dos ocupantes usava cinto de segurança no momento do acidente. A equipe de resgate ainda encontrou, no assoalho do veículo, duas latas de cerveja.

O veículo teria perdido o controle ainda no semáforo anterior ao local da batida. O Instituto de Medicina Legal (IML) terminou de recolher os corpos por volta das 8h30.

