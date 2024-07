A- A+

TRAGÉDIA Acidente na Avenida Boa Viagem: saiba quem foi o motorista do carro que bateu em árvore, no Recife Condutor e mais quatro pessoas morreram na hora

Um veículo do modelo Ônix, cor cinza, bateu em uma árvore, por volta das 4h, desta segunda-feira (22), na Avenida Boa Viagem, bairro do Pina, na Zona Sul do Recife. O acidente deixou cinco mortos e um ferido. Todos são de idades entre 25 e 30 anos.

O motorista do carro era Jobson José de Oliveira, de 27 anos. Ele era condutor de aplicativo e morava no bairro de Vista Alegre, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Jobson José da Silva, de 27 anos | Foto: Cortesia

Segundo o tio da vítima, o também motorista de aplicativo Edilson José de Oliveira, de 48 anos, o sobrinho tinha costume de dirigir em alta velocidade, mas não ingeria bebidas alcoólicas. Ele ficou sabendo da tragédia através da imprensa.

O tio de Jobson, Edilson José de Oliveira | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

"Eu não sei de onde ele vinha. Ele saiu com o carro, ontem, à noite. Não sei se ele foi trabalhar ou foi curtir com a rapaziada para beber. Jobinho gostava de dirigir e correr muito. Já tinha sofrido outro acidente de moto. Ele caiu num buraco e quebrou o fêmur", explicou.





Quando chegou ao local do acidente, Edilson resgatou o aparelho celular do sobrinho. O dispositivo, destruído, era da marca Samsung. Ele quis apenas resgatar o chip do familiar.

Tio resgata celular do sobrinho | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Veículo não era da vítima

O carro envolvido no acidente não era de propriedade de Jobson, segundo o tio. O outro veículo que ele estava era alugado e, devido a problemas com o gás, se encontra na garagem. O veículo do acidente já é de outro aluguel.

"Eu não sei quem estava com ele, nem de onde vinha. Só sei que ele estava com outro carro, que está parado na garagem. Ele conseguiu este [Ônix], ontem. Não sei aonde. Mas também é alugado", complementou.

As outras vítimas ainda não foram identificadas pela reportagem.

Um homem, ferido, foi conduzido ao Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, centro do Recife. Ainda não há atualização do Estado de saúde dele.

Entenda o acidente

Uma grave colisão entre um carro e uma árvore matou cinco pessoas, na madrugada desta segunda-feira (22), na avenida Boa Viagem, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, na altura do Edifício Icaraí, no número 618.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), acionado para a ocorrência às 4h10, cinco das vítimas morreram no local. Um homem foi levado ao Hospital da Restauração (HR) em estado grave.

O Corpo de Bombeiros também enviou equipes. O carro ficou completamente destruído. Com o impacto da colisão, o motor do veículo foi arremessado a cerca de 20 metros do local.

As imagens da câmera de segurança do Icaraí mostram o momento exato da tragédia. Veja o vídeo:

Testemunha fica impressionada com o que viu

Um homem que mora próximo ao local da tragédia, identificado como Edécio, disse que ouviu o barulho da colisão.

“Eu pensei que tinha sido arrebentada alguma janela do prédio, por causa do vento. Tava ventando muito cara, tava muito forte o vento. Foi, entre 3h e 4h”, afirmou ele.

Imprudência

O perito do Instituto de Criminalística (IC) que estava no local não gravou entrevista, mas informou que, de acordo com as primeiras informações, o veículo perdeu o controle ainda no semáforo anterior ao local do sinistro de trânsito.

O carro estaria, ainda segundo o perito, acima da velocidade permitida, de 60 km/h. Nenhum dos seis ocupantes estava com cinto de segurança. A equipe encontrou, no assoalho do carro, duas latas de cerveja.

O Instituto de Medicina Legal (IML) terminou de recolher os corpos por volta das 8h30. O carro foi removido do local por um reboque, às 9h35.

Veja também

Recife Morre sexta vítima de grave acidente na avenida Boa Viagem