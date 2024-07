A- A+

RECIFE Colisão entre carro e árvore mata cinco pessoas na avenida Boa Viagem, no Recife Samu, Bombeiros, CTTU, IC, IML e PM estão no local. Uma sexta vítima ficou ferida e levada a hospital

Uma grave colisão entre um carro e uma árvore matou cinco pessoas, na madrugada desta segunda-feira (22), na avenida Boa Viagem, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, em frente ao Edifício Icaraí, no número 618.

Seis pessoas estavam no veículo, sendo uma mulher e cinco homens. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), acionado para a ocorrência às 4h10, cinco das vítimas morreram no local.

O Corpo de Bombeiros também enviou equipes. O carro ficou completamente destruído. Com o impacto da colisão, o motor do veículo foi arremessado a cerca de metros do local.

Vídeo obtido pela reportagem da Folha de Pernambuco mostra o exato momento da batida. Assista:

Uma sexta vítima ficou ferida e foi encaminhada em estado grave ao Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife. Segundo os bombeiros, o ferido foi levado pelo Samu em estado grave.

Ainda não se sabem se as cinco vítimas que morreram e a pessoa ferida eram ocupantes do veículo. Três corpos estavam dentro do carro, presos às ferragens, e foram removidos pelos bombeiros.

"O CBMPE utilizou técnicas de desencarceramento veicular para a retirada dos corpos e deixou o local do acidente aos cuidados do IC", afirmou o Corpo de Bombeiros, por meio de nota. Os corpos de outras duas vítimas estavam fora do veículo.

Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) foram ao local do acidente para orientar o tráfego.

Familiares ficam transtornados

A vítima foi identificada com Jobson José da Silva, de aproximadamente 28 anos. O tio dele, Edilson José de Oliveira, de 48, motorista de aplicativo, ficou sabendo da tragédia pela televisão. O veículo não pertencia ao sobrinho dele.

“Quando eu fui trabalhar, um colega me ligou, avisando que ele teria sido vítima. Ele estava com um outro carro, alugado, que está quebrado na garagem. Teve um problema com o gás. Eu não sei onde ele conseguiu este [Ônix], mas sei que conseguiu ontem [domingo, 21], alugado, para rodar no aplicativo", falou.

Edilson explicou ainda que a família está abalada com o acontecido. Jobson costumava, segundo o tio, dirigir em alta velocidade e não consumia bebida alcoólica.

"Ele nunca bebeu. Gostava de dirigir e correr muito. Já tinha sofrido outro acidente, antes, de moto. Ele caiu num buraco e quebrou o fêmur", complementou.

O irmão da vítima, Luiz Henrique da Silva, esteve no local. Bastante abalado, ele conversou com a imprensa e disse não conhecer os outros ocupantes do veículo.

"Minha irmã falou que aconteceu um acidente, aqui no Pina. Quando eu estava no meio do caminho, ela me ligou dizendo que Jobinho havia morrido", explicou.

Testemunha fica impressionada com o que viu

Um homem que mora próximo ao local da tragédia, identificado como Edécio, disse que ouviu o barulho da colisão.

“Eu pensei que tinha sido arrebentada alguma janela do prédio, por causa do vento. Tava ventando muito cara, tava muito forte o vento. Foi, entre 3h e 4h”, afirmou ele.

Imprudência

O perito do Instituto de Criminalística (IC) que estava no local não gravou entrevista, mas informou que, de acordo com as primeiras informações, o veículo perdeu o controle ainda no semáforo anterior ao local do sinistro de trânsito.

O carro estaria, ainda segundo o perito, acima da velocidade permitida, de 60 km/h. Nenhum dos seis ocupantes estava com cinto de segurança. A equipe encontrou, no assoalho do carro, duas latas de cerveja.

O Instituto de Medicina Legal (IML) terminou de recolher os corpos por volta das 8h30. O carro foi removido do local por um reboque, às 9h35.

