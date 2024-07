A- A+

Registros feitos por câmera de monitoramento mostram o momento exato em que um carro modelo Onix bate em uma árvore na avenida Boa Viagem, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife.

O acidente, que deixou cinco pessoas mortas e uma ferida, aconteceu por volta das 4h desta segunda-feira (22).

O vídeo mostra o momento em que o carro segue pela avenida Boa Viagem, sai da pista e atinge a árvore. Assista:



Perito do Instituto de Criminalística no local informou que o carro estaria acima de 60 km/h, velocidade permitida na via.

O veículo teria perdido o controle ainda no semáforo anterior ao local da batida.





Avenida Boa Viagem: acidente deixa cinco mortos no Recife | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Nenhum dos seis ocupantes do carro estava com cinto de segurança no momento do acidente. A equipe ainda encontrou, no assoalho do veículo, duas latas de cerveja.

O Instituto de Medicina Legal (IML) terminou de recolher os corpos por volta das 8h30.



