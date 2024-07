Pai, mãe e filha morrem após moto ser atingida por carro em rodovia de Goiana

Uma colisão entre um carro e uma moto matou três pessoas da mesma família na PE-49, em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, na noite de domingo (21).

Segundo as primeiras informações, as vítimas estavam na motocicleta e eram pai, mãe e filha. Eles voltavam da igreja. A Polícia Civil disse que o pai tinha 28 anos; a mãe, 29; e a menina, 7.

O acidente aconteceu por volta das 21h20, segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Nomes e idades das vítimas não foram informados.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o motorista do carro, um homem de 22 anos, teve ferimentos e foi levado inicialmente a uma unidade hospitalar local.

Posteriormente, ele foi transferido para o Recife, onde, segundo a corporação, encontra-se custodiado. O caso foi registrado pela corporação como acidente de trânsito com vítima fatal.

Os corpos passaram por perícia feito pelo Instituto de Criminalística (IC) e posteriormente foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

A reportagem entrou em contato com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e aguarda retorno para outras informações sobre o acidente.