A- A+

RECIFE Batida entre motos deixa ao menos um ferido na avenida Herculano Bandeira, no Recife A colisão aconteceu em frente à igreja do Pina

Uma colisão entre duas motos deixou ao menos uma pessoa ferida, na manhã desta segunda-feira (22), na avenida Herculano Bandeira, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife.

A colisão aconteceu em frente à igreja do Pina. Mais cedo, uma colisão entre um carro e uma árvore matou cinco pessoas e deixou uma ferida na avenida Boa Viagem, no mesmo bairro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) afirmou ter sido acionado para a ocorrência às 6h40.

A equipe de resgate disse ainda que idade e sexo do paciente socorrido não foram informados.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) enviou agentes para o local para orientar o tráfego, que está lento.

Outras informações em instantes

Veja também

LITORAL NORTE Três pessoas são assassinadas dentro de piscina em Itamaracá