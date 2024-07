Morre sexta vítima de grave acidente na avenida Boa Viagem

A- A+

Morreu no Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife, a sexta vítima do grave acidente que aconteceu na manhã desta segunda-feira, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife.

Segundo o HR, trata-se de um homem de 20 anos, que não teve o nome divulgado. A unidade de saúde informou que a vítima morreu logo após dar entrada no hospital.

O acidente aconteceu por volta das 4h desta segunda-feira (22), na avenida Boa Viagem.



Imagens de uma câmera de monitoramento mostram o momento em que o carro segue pela via, sai da pista e atinge uma árvore.



Com o impacto, cinco pessoas morreram ainda no local.

