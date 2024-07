Acidente na Avenida Boa Viagem: cachorro sobrevivente passa por cirurgia nesta sexta-feira (26)

A- A+

A esperança surge, após a tragédia que matou seis pessoas, num grave acidente de carro, na última segunda-feira (22), na Avenida Boa Viagem, Pina, Zona Sul do Recife.



É que o cachorrinho Spike ‘Milagre’, da raça pitbull, de 3 meses, vai passar por uma cirurgia, nesta sexta-feira (26).

A intervenção médica acontece para corrigir uma fratura na pata esquerda, devido aos traumas do acidente. ‘Milagre’, como foi apelidado, foi o único sobrevivente da tragédia.

Dependendo da recuperação do pet, este pode ser o último procedimento cirúrgico que ele passa, até receber alta, que pode acontecer na terça-feira (30). O estado dele é considerado estável.

‘Milagre’ pertencia ao casal Kauã Vitor, de 20 anos, e Raquel Chaves, de 21. Ele faleceu após ser socorrido para o Hospital da Restauração, no Derby, centro do Recife. Ela morreu na hora.

Segundo a coordenadora de equipe da clínica onde ele está internado, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, Dra. Andreza Souza, a intervenção está programada para acontecer às 13h, sob comando do ortopedista, Dr. Lucas Coelho.

Recuperação

Souza conversou com a reportagem da Folha de Pernambuco e contou que a recuperação do pet tem sido dentro do esperado e que ele tem obedecido aos especialistas que estão cuidando do caso.

“Tem sido bastante satisfatória. Ele tem respondido bem e tem o que chamamos de ‘prognóstico favorável’, que é quando tudo está se saindo de acordo com o esperado”, comentou.

Os familiares de Raquel e Kauã têm visitado ‘Milagre’ na clínica. Quando chegam ao local, ainda segundo a doutora Andreza, tem sido impossível segurar a emoção. É a única lembrança viva do casal.

“Ele tem recebido visita, tanto de quem resgatou quanto dos familiares das vítimas. Elas ficam emocionadas quando veem o cachorro, pois é a única lembrança viva que tem dos jovens. Choram e fazem carinho nele”, detalhou.

Impactos da tragédia

Esta é a segunda cirurgia que ‘Milagre’ passa. Ainda no dia do acidente, na segunda (22), o cão passou pela primeira cirurgia para controlar uma hemorragia. Naquele dia, o pet apresentava sinais de falta de ar e alteração em parâmetros vitais como glicemia e temperatura.

O lado esquerdo do corpo de Spike Milagre foi o mais afetado pela batida. Ele foi levado ao local por Taciana Góes e Ceclie Carvalho, que são, agora, tutoras temporárias do animal.

Relembre o caso

O sinistro aconteceu na madrugada de segunda-feira (22), por volta das 4h7. Um veículo Onix cinza colidiu fortemente em um pé de castanhola, na Avenida Boa Viagem, no Pina, Zona Sul do Recife.

Ele estava ocupado por seis pessoas. Destas, cinco morreram no local, enquanto a outra ficou ferida e foi encaminhada para o Hospital da Restauração em estado grave. Por volta das 14h, o sexto ocupante não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade médica.

Segundo a perícia, nenhum dos ocupantes usava o cinto de segurança no momento do acidente. O veículo estava acima da velocidade permitida na via, que é de 60 km/h. Os agentes encontraram duas latas de cerveja no assoalho do carro. A Polícia segue investigando o caso.



