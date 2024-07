A- A+

A Justiça concedeu liberdade provisória para Geovane Matias dos Santos, de 22 anos, o motorista responsável pelo acidente que matou pai, mãe e filha de 7 anos em Goiana, na Mata Norte de Pernambuco, na noite do último domingo (21). Ele havia sido preso em flagrante.

Segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Geovane passou por audiência de custódia, nessa terça-feira (23), no Polo de Audiência de Custódia de Nazaré da Mata, também na Mata Norte.

"O autuado é primário e de bons antecedentes", diz trecho da decisão, que afirmou ainda que a prisão preventiva não pode ser imposta pelo fato de não ter sido um crime doloso — quando há a intenção de matar, conforme prevê o artigo 313 do Código Penal.

A Polícia Militar afirmou, após a prisão de Geovane, que ele confessou ter tomado sete cervejas antes da colisão, mas se recusou a realizar o teste do bafômetro.

Na ocorrência, a mãe do motorista tentou intervir, agrediu policiais militares e também foi presa.

Geovane Matias dos Santos teve a liberdade provisória concedida, mas terá que cumprir medidas cautelares.

Ele não poderá se ausentar da Comarca sem prévia comunicação e autorização, não deverá mudar de endereço sem prévia comunicação e deverá comparecer a todos os atos do processo sempre que intimados e comprovar endereço atualizado.

Geovane também está proibido de dirigir qualquer veículo automotor e deverá usar tornozeleira eletrônica para monitoramento.

Família voltava da igreja

Klebson Rodrigues da Silva, de 28 anos, Rafaella Maria da Silva Santos, de 29 anos, e a filha deles, Kauanny Rodrigues, de 7 anos, voltavam de um culto em uma igreja evangélica quando a moto em que estavam foi atingida pelo carro dirigido por Geovane.

O acidente aconteceu na PE-49, na comunidade de Gambá, em Goiana, por volta das 21h20 do domingo.

Geovane chegou a ser socorrido com ferimentos leves após o acidente. Ele foi levado inicialmente a um hospital da região e depois transferido sob custódia para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.

O motorista recebeu alta na segunda-feira (22) e depois foi levado para a Delegacia de Goiana. A Polícia Civil segue investigando o caso.

