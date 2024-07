A- A+

GOIANA Homem que atingiu moto e matou família admitiu ter tomado cerveja; mãe dele bateu em PMs e foi presa Pai, mãe e filha morreram no acidente. Eles voltavam da igreja

O motorista de 22 anos que atingiu uma moto, ocasionando a morte de pai, mãe e filha, admitiu ter tomado sete cervejas antes do acidente, na noite do domingo (21), em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, apesar de ter confessado a ingestão das cervejas, o homem se recusou a fazer o teste do bafômetro. Por isso, ele foi autuado e preso.

No momento da ocorrência, acrescentou a PM, a mãe do motorista tentou intervir na situação e acabou agredindo policiais que estavam no local. Ela também foi presa.

O acidente aconteceu por volta das 21h20, na PE-49, em Goiana, cidade localizada a cerca de 66 quilômetros do Recife.

Pai de 28 anos, mãe de 29 e a menina de 7 voltavam da igreja em uma moto 50 cilindradas, atingida pelo carro em que estava o motorista alcoolizado.

A Polícia Militar informou ter enviado equipes da 3ª CIPM e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) ao local.

"No local, um médico do Samu confirmou os óbitos, provocados pela colisão", acrescentou a PM.

O Samu disse ter sido acionado às 21h20 para o local do acidente, nas proximidades do Sítio Alecrim.

A ocorrência foi apresentada à Delegacia de Goiana, que ficará responsável pelas investigações que se seguirão.

A Polícia Civil de Pernambuco confirmou a ocorrência. Segundo a corporação, o motorista ainda teve ferimentos e foi levado a um hospital local antes de ser transferido sob custódia para o Recife.

O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal pela Delegacia de Goiana.

As investigações seguem em andamento.



