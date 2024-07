Três pessoas são assassinadas dentro de piscina em Itamaracá

A- A+

Três pessoas foram assassinados a tiros, na madrugada de sábado (20), em Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco. Os três foram baleados dentro de uma piscina, em uma casa no Forte Orange.

As vítimas eram duas mulheres de 23 e 28 e anos e um homem de 34 anos. O caso foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco como triplo homicídio consumado.

"As vítimas foram encontradas dentro da piscina de uma residência na Ilha de Itamaracá, com perfurações de arma de fogo. Duas das vítimas já se encontravam sem vida no local e a outra chegou a ser socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos", explicou a corporação.

Ainda não se sabem autoria e motivação do crime. As investigações seguem até o esclarecimento do caso a partir de inquérito aberto pela Polícia Civil.

Os corpos das três vítimas foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro, na área central da capital pernambucana.





