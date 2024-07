A- A+

ESPERANÇA Cachorro resgatado do acidente em Boa Viagem se recupera após cirurgia e ganha novo nome: "Milagre" O animal foi o único sobrevivente do acidente que aconteceu em Boa Viagem e vítimou os seis passageiros que estavam dentro do carro

Da tragédia surge um milagre: o cãozinho Spike foi o único sobrevivente do acidente que deixou seis pessoas mortas na Avenida Boa Viagem, no Bairro do Pina, na última segunda-feira (22).

Ele foi encontrado ao lado dos corpos e pertencia a uma das vítimas.

Agora, Taciana Góes e Ceclie Carvalho são as tutoras temporárias do filhotinho.

As duas resgataram o animal e estão custeando as despesas por meio de vaquinhas solidárias, enquanto a família da vítima se recupera do trauma da perda.

De acordo com Taciana, a família se interessou pela guarda do pequeno Spike, que tem apenas três meses.

No entanto, todos ainda estão muito abalados com a perda recente para lidar com as responsabilidades e despesas referentes ao animal.

Em um post no Instagram, Taciana disse que pretende resolver a questão com a família quando a situação se acalmar.

Ela estava passeando com suas cachorrinhas de estimação quando viu o acidente na porta de casa.

“Os bombeiros me pediram ajuda para resgatar um cachorrinho, eu nem acreditei. Ele estava ali, encolhidinho, sentido dor, com uma roupinha”, ela relatou em publicação nas redes sociais.

“Jamais teria feito isso sem a ajuda da minha querida amiga Cecile. Perguntei se ela poderia assumir os custos e ser o lar temporário”, destacou.

Milagre

Ao chegar na clínica que está internado, Spike ganhou um novo nome: Milagre.

Segundo Rodrigo Costa, médico veterinário que recebeu o cachorrinho momentos depois do acidente, Spike Milagre apresentava sinais de falta de ar e alteração em parâmetros vitais como glicemia e temperatura.

“Ele passou por exames de imagem que detectaram um sangramento ativo na região do abdômen e foi solicitado um procedimento de emergência para a contenção da hemorragia”, explicou.

Spike Milagre está internado em Hospital Veterinário Particular no bairro de Boa Viagem. Na imagem, médico veterinário Rodrigo Costa. Foto: Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco

De acordo com Débora Aliança, cirurgiã responsável pelo procedimento feito para conter a hemorragia, o lado esquerdo do corpo de Spike Milagre foi o mais afetado pela batida.

“Além da hemorragia, encontramos fissuras no fígado do lado esquerdo, que apresentava hematomas e coágulos. O rim esquerdo também estava com alterações”.

Agora, o cãozinho segue em observação e ainda deve passar por avaliação para a fratura da pata inferior esquerda antes de receber alta.

Débora Aliança, médica veterinária responsável pela cirurgia de Spike Milagre. Foto: Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco



Relembre o caso

O sinistro aconteceu na madrugada de segunda-feira (22), por volta das 4h. Um carro em alta velocidade colidiu contra uma árvore.

O veículo estava ocupado por seis pessoas. Dessas, cinco morreram no local, enquanto a outra ficou ferida e foi encaminhada para o Hospital da Restauração. Por volta das 14h, o sexto ocupante não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade médica.

Nenhum dos ocupantes usava cinto de segurança no momento do acidente.

