Acidente na avenida Boa Viagem: vídeo mostra vítimas momentos antes de colisão que deixou 6 mortos

Imagens gravadas momentos antes do acidente que deixou seis pessoas mortas na avenida Boa Viagem, no Pina, na Zona Sul do Recife, circulam nas redes sociais.

Na gravação, três das vítimas aparecem na faixa de areia da praia, entre elas Raquel Chaves Fernandes, de 21 anos, que brincava com o cão Spike.

O animal é o único sobrevivente do acidente envolvendo um carro que colidiu em uma árvore na madrugada dessa segunda-feira (22).

Cachorro que foi resgatado da cena do acidente na avenida Boa Viagem passa bem | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Nas imagens mais recentes, um bate-papo entre dois jovens vítimas do ocorrido é registrado, assim como uma moto de cor preta, que também é vista na cena.

A gravação foi feita às 3h36 da segunda-feira (22). Já a colisão que resultou em múltiplas mortes ocorreu um pouco antes das 4h. Confira momento da colisão:

No veículo, modelo Onix de cor prata, estavam seis pessoas. São elas:

Bruno Ulisses de Santana, 35 anos; Kauã Victor Marcelino da Fonseca, 20; Arthur Felipe de Oliveira, 20, Gabriel Rodrigues, 23; Jobson José de Oliveira, 27, e Raquel Chaves Fernandes da Silva, de 21 anos.

Spike, de apenas 3 meses, foi resgatado por uma moradora da localidade. Ele teve uma hemorragia interna, além de fratura constatada em uma das patas. O cãozinho passou por cirurgia e apresenta boa evolução.

Segundo peritos do Instituto de Criminalística (IC), o carro estaria acima da velocidade permitida na via, de 60 km/h.

Acidente na avenida Boa Viagem deixou seis mortos | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Nenhum dos seis ocupantes estava com cinto de segurança. A equipe encontrou, no assoalho do carro, duas latas de cerveja.

As investigações acerca do que teria ocasionado a colisão estão a cargo da Delegacia de Polícia de Delitos de Trânsito.

