Cão resgatado de acidente no Pina apresenta melhora e aguarda nova cirurgia

O cachorro Spike, resgatado com vida do acidente que deixou seis pessoas mortas na avenida Boa Viagem, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife, apresentou evolução após passar por cirurgia nessa segunda-feira (22).

O animal havia sido diagnosticado com hemorragia interna, fruto do acidente. Além disso, ele também teve fratura constatada em uma das patas, e segue em observação para nova cirurgia na região.

Quem confirmou a informação para a Folha de Pernambuco foi Taciana Góes, jornalista que levou o animal para tratamento na clínica veterinária Pet Dream, no bairro de Boa Viagem, ao lado da servidora pública Cecile Carvalho. Ela visitou o cãozinho, que tem apenas três meses, na manhã desta terça-feira (23).

"Ele (Spike) está evoluindo muito! Fui no pet shop agora e ele está bem melhor. Ainda vai demorar uns dias para a cirurgia e ele segue internado, mas ele tava bem animadinho. Fiquei bem feliz de ver", pontuou Taciana.

Vaquinha online encerrada

Outra boa notícia repassada por Taciana foi o fim da vaquinha online para custear o tratamento do cachorro, que havia sido aberta na tarde dessa segunda. O objetivo era alcançar R$ 15 mil, mas foram arrecadados incríveis R$ 22 mil. "Chegamos a uma quantia suficiente para pagar o tratamento e a próxima cirurgia de Spike. Agora ele segue internado", explicou Taciana.

A vaquinha online foi aberta pelas voluntárias após serem procuradas pela irmã da dona do cachorro, que foi uma das vítimas que perdeu a vida no acidente. As cuidadoras constataram que a situação financeira da família não permitia o pagamento do tratamento, que é muito caro, e tomaram a frente para ajudar - ao lado de outras diversas pessoas que fizeram as doações.

O acidente

O sinistro aconteceu por volta das 4h desta segunda-feira (22), quando um carro em alta velocidade colidiu contra uma árvore.

O veículo estava ocupado por seis pessoas. Dessas, cinco morreram no local, enquanto a outra ficou ferida e foi encaminhada para o Hospital da Restauração. Por volta das 14h o sexto paciente não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade médica.



Nenhum dos ocupantes usava cinto de segurança no momento do acidente. A equipe de resgate ainda encontrou, no assoalho do veículo, duas latas de cerveja.

O veículo teria perdido o controle ainda no semáforo anterior ao local da batida. O Instituto de Medicina Legal (IML) terminou de recolher os corpos por volta das 8h30.

