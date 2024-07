A- A+

Foram sepultadas, na manhã desta terça-feira (22), quatro das seis vítimas do acidente de carro ocorrido na madrugada última segunda-feira (21), na avenida Boa Viagem, no bairro do Pina, na Zona sul do Recife.

No Cemitério da Saudade, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana, os cortejos com os corpos de Artur Felipe de Oliveira, de 20 anos, e Gabriel Rodrigues, 23 anos, chegaram ao cemitério acompanhados por motociatas.

Última homenagem

O barulho das motocicletas dos colegas prestou a última homenagem, para honrar a memória dos amigos que morreram tragicamente.

Também no cemitério de Jaboatão, o sepultamento de Raquel Chaves Fernandes da Silva, 21 anos, ocorreu em silêncio e sob forte comoção dos familiares e amigos.

A mãe da técnica de enfermagem não chegou a descer até a sepultura da filha, e permaneceu na área de velório do cemitério.

O pai de Raquel Chavez acompanhou o sepultamento da filha mas não teve forças. Passou mal, desmaiou e precisou ser socorrido.

Região Metropolitana

Em Igarassu, também na RMR, corpo do motorista de aplicativo Jobson José de Oliveira, 27 anos, também foi sepultado na manhã desta terça-feira (23), no Memorial Vale da Saudade.

Vítima chegou a ser socorrida

Kauã Victor Marcelino da Fonseca, 20 anos, o único que sobreviveu ao impacto do acidente e chegou a socorrido para o Hospital da Restauração, era companheiro de Raquel e deve ser sepultado no início da tarde desta terça-feira (23).

O sepultamento acontece no Cemitério da Saudade, em Jaboatão dos Guararapes.

Motorista foi sepultado ainda na segunda (22)

O corpo do motorista, Bruno Ulisses de Santana, 38 anos foi sepultado, ainda na segunda-feira (22), também no Cemitério da Saudade, em Jaboatão dos Guararapes.

