Cão resgatado de acidente no Pina passa por cirurgia após exames mostrarem que estado é grave

O cachorro resgatado com vida do acidente que deixou cinco pessoas mortas na avenida Boa Viagem, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife, passa por cirurgia na tarde desta segunda-feira (22).

Após resultado de exames, foi constatada a fratura de uma das patas, além de hemorragia interna.

O estado de saúde do animal, chamado de Spike, é grave, segundo a jornalista Taciana Góes, que levou, ao lado da servidora pública Cecile Carvalho, o animal para a clínica veterinária Pet Dream, no bairro de Boa Viagem, onde ele está internado.

"O cachorro está no bloco cirúrgico. Ele está com sangramento interno e esperamos que ele sobreviva. O médico disse que ele estava se sentindo muito mal, com incômodo e dores na parte abdominal, onde algo pode ter rompido", explicou Taciana Góes.

Ainda segundo a jornalista, ele tem cerca de 3 meses e tinha passado há 8 dias por uma cirurgia de Otohematoma não corrigido na orelha esquerda.

Vaquinha online

Ainda de acordo com a jornalista, o cachorro estava no carro sob os cuidados de uma mulher, que morreu no acidente.

A informação veio da irmã dessa vítima, que procurou Taciana. Juntas, abriram uma vaquinha online para custear o tratamento do animal.

"O cachorrinho está fazendo uma cirurgia de emergência agora na Pet Dream boa viagem. Por sinal cirurgia cara, mas necessária, pois ele esta com uma possível hemorragia interna e sentindo muita dor. Depois vai precisar de outra cirurgia em um dos membros fraturados. Tivemos contato com familiares, mas me repassaram que são pessoas humildes que não tem condições de custear"

O acidente

O sinistro aconteceu por volta das 4h desta segunda-feira (22), quando um carro em alta velocidade colidiu contra uma árvore.

O veículo estava ocupado por seis pessoas. Dessas, cinco morreram no local, enquanto a outra ficou ferida e foi encaminhada para o Hospital da Restauração.



Nenhum dos ocupantes usava cinto de segurança no momento do acidente. A equipe de resgate ainda encontrou, no assoalho do veículo, duas latas de cerveja.

O veículo teria perdido o controle ainda no semáforo anterior ao local da batida. O Instituto de Medicina Legal (IML) terminou de recolher os corpos por volta das 8h30.

