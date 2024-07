Cachorro sobrevivente de acidente na av. Boa Viagem deve receber alta nesta terça: "Cada vez melhor"

A- A+

Spike, o cãozinho que sobreviveu ao grave acidente que matou seis pessoas na avenida Boa Viagem, no bairrro do Pina, na Zona Sul do Recife, no dia 22 de julho, deve receber alta nesta terça-feira (30).

Ele está "cada vez melhor", segundo a servidora pública Cecile Carvalho, que atuou no resgate do animal e organizou uma vaquinha com a jornalista Taciana Góes para viabilizar as cirurgias e a internação do cachorro.

Na última sexta-feira (26), ele passou por cirurgia para corrigir uma fratura na pata esquerda, originada do trauma do acidente. Antes, no dia do acidente, ele fez uma intervenção para controlar uma hemorragia.

"Ele está evoluindo. Recebi o último boletim médico. Ele deverá ter alta amanhã e em até três meses fará outra cirurgia para retirada da placa que colocou na pata, na cirurgia de sexta-feira", detalhou Taciana.

Com apenas quatro meses, Spike, que é um filhote de pitbull, foi encontrado no local do acidente. O carro em que ele estava colidiu com uma árvore, matando cinco pessoas no local e uma sexta vítima que foi inicialmente socorrida.

A vaquinha organizada por Cecile e Taciana tinha como meta inicial R$ 8 mil, mas arrecadou um total de R$ 22 mil.

Desde o dia da ocorrência, o cachorro foi levado à clínica veterinária Pet Dream, no bairro de Boa Viagem.

Em vídeos compartilhados por Taciana, no domingo (28), Spike aparece na clínica usando um colete de proteção e protetores para acesso em duas das patas.

Spike foi o único sobreviente do acidente | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Ele brinca e anda com um pouco de dificuldade pela clínica, pedindo carinho aos presentes.

Spike também precisou colocar um colar no pescoço para proteger o acesso, que verteu um pouco de sangue.

