Pernambuco Mulher dá à luz dentro de van em Petrolina, no Sertão; mãe e filha passam bem Grávida que deu à luz em van em foi levada ao Centro de Parto Normal (CPN), de Petrolina

Uma mulher de 29 anos deu à luz em uma van, na tarde dessa terça-feira (30), na cidade de Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

A grávida teria acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas acabou seguindo de van para uma unidade de saúde.

O veículo fazia linha entre a zona urbana de Petrolina e o Núcleo 10 do Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho.

O parto de uma bebê do sexo feminino ocorreu durante o trajeto até o Centro de Parto Normal (CPN), de Petrolina, e contou com o auxílio de passageiros que estavam no veículo.

Mulher foi levada ao Centro de Parto Normal (CPN), de Petrolina | Foto: Google Street View

Segundo o Samu Petrolina, equipes foram acionadas às 14h para socorrer a gestante em trabalho de parto.

"A Unidade de Suporte Avançado, equipada com médico, enfermeiro e condutor, saiu da base às 14h05. A equipe chegou às 14h16 ao ponto combinado e não encontrou ninguém no local", informou o Samu.

Ainda segundo a corporação, foram feitas tentativas de contato com a mulher, por meio de ligação, até as 14h24, mas sem sucesso.



Em seguida, os profissionais foram informados que a grávida havia sido levada ao CPN de van.

"Ao chegar no CPN, a paciente já havia dado à luz. A equipe de enfermagem local prestou a assistência necessária", destacou o Samu.

A corporação informou, ainda, que mãe e filha, que não tiveram os nomes divulgados, apresentam boas condições de saúde e seguem internadas.

