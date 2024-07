A- A+

CELEBRIDADES Léo Magalhães tranquiliza fãs após 'parto a jato' de filho dentro do carro Distante da mulher, que pariu nos EUA, cantor sertanejo exalta a companheira e avisa que em breve estará com ela

O sertanejo Léo Magalhães tranquilizou fãs e seguidores, por meio de um comentário nas redes sociais, após ele comunicar que seu terceiro filho — fruto do relacionamento com a influenciadora digital Josi Neves — nasceu dentro de um carro.



No último domingo (28), a mulher do cantor precisou dar à luz ao menino dentro de um veículo, no meio de uma rodovia, na Flórida, nos EUA, depois de não conseguir chegar a tempo ao hospital. "Por essa a gente não esperava. Mas graças a Deus ele veio forte, cheio de saúde e muito abençoado por Deus", ponderou o artista.

O casal está distante fisicamente — Léo Magalhães, que cumpria uma agenda de shows no Brasil, chegará, em breve, aos EUA, onde mora parte da família da mulher. "Você é uma guerreira, uma grande mãe e uma enorme mulher! Te amo. Em breve papai chega aí", exaltou o cantor, em comentário no Instagram.

Josi relatou que contou apenas com a ajuda da mãe e da irmã para realizar o parto. "Foi tudo muito rápido. Tinha até avisado a fotógrafa que a bolsa tinha estourado e que já iria para a maternidade. Mas não chegamos a tempo. Nosso bebê nasceu no caminho, num parto a jato, na rodovia sem ter lugar para parar direito. Mas no final deu tudo certo", contou ela.

